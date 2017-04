Adobe Stock Sonderpreis – Inspiration von Lasse Behnke

Das Artwork

Lasse Behnke, vielen auch als „lassedesignen“ bekannt, ist bereits seit 2009 Stockanbieter und hat sich in der Szene durch seine aufwendigen Composings einen Namen gemacht. Der Bremer bearbeitet seine Bilder hauptsächlich mit Photoshop CC aus der Adobe Creative Cloud und sieht sich selbst als Foto- und Bilddesigner. Zum Adobe Stock Sonderpreis hat er ein eigenes Artwork beigesteuert, mit welchem er alle Teilnehmer zu eigenen kreativen Höchstleistungen anspornen möchte.

Die Bausteine

Wenn Sie sich jetzt fragen, wie und wo Lasse all die vorgegeben Adobe Stock-Motive untergebracht hat – hier kommt die Auflösung. Ist es nicht faszinierend, was man mit ein wenig Kreativität alles auf die Beine stellen kann? Schreiben Sie uns Ihre Meinung gerne per Kommentar!

Wenn Sie jetzt Blut geleckt haben, ebenfalls teilnehmen wollen und weitere Infos benötigen, findet Sie hier alle weiteren Details. Wer sich direkt registrieren und loslegen möchte, kann dies hier tun. Direkt nach der Registrierung erhaltet ihr dort Zugang zu den Adobe Stock-Motiven.

Adobe Stock Sonderpeis – Inspiration von Lasse Behnke: Hinweis

