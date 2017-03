Unter dem Motto „SSST – Super Short Story Telling“, sponsert Adobe Stock den Sonderpreis „Composing“ – der DOCMA Award Sonderpreis! Die Herausforderung beim DOCMA Award 2017 heiß: Bilder erzählen Geschichten. Ob es sich dabei nun um ein einzelnes Foto handelt, eine Grafik oder eine komplexe Komposition – die große Kunst besteht darin, die Story auf den Punkt zu bringen.



Eure Story in einem Bild und maximal 300 Zeichen

Ausgangspunkt soll eine möglichst kurze Erzählung mit maximal 300 Zeichen sein, die sich am Ende in einem von euch erstellten digitalen Artwork wiederspiegelt. Das Ergebnis soll den entscheidenden Moment eurer Geschichte darstellen und beim Betrachter sofort das Kopfkino in Gang setzen.

Was ihr gewinnen könnt:

Platz:

1 × Microsoft Surface Pro 4, Intel Core i7, 256GB, 8GB RAM

300 Adobe Stock Download Lizenzen

1 × Adobe Creative Cloud Jahresabo Platz:

200 Adobe Stock Download Lizenzen

1 × Adobe Creative Cloud Foto-Abo Jahresabo Platz:

100 Adobe Stock Download Lizenzen

1 × Adobe Creative Cloud Foto-Abo Jahresabo

DOCMA Award Sonderpreis: Composing! Und so könnt ihr mitmachen

Alle Teilnehmer können bis zum 08. Mai 2017 beim Adobe Stock Sonderpreis bis zu fünf Composings einreichen. Für die Erstellung eurer Composings, werden euch zehn Stock-Motive aus dem Adobe Stock Marketplace zur Verfügung gestellt, von denen ihr mindesten fünf Stück nutzen müsst:

Davon sind diese zwei Motive Pflicht:

Zusätzlich wählt ihr aus den verbleibenden acht Stock-Medien mindestens drei weitere Elemente für euer Artwork aus:

Selbstverständlich könnt ihr zusätzlich zu den Adobe Stock Motiven unbegrenzt viele eigene Bilder für euer Composing nutzen. Wichtig ist dabei nur, dass ihr an euren Motiven auch tatsächlich selbst die Rechte besitzt!

DOCMA Award Sonderpreis: Composing: Hier findet ihr den Anmeldebereich, um euch zu registrieren und die Stock-Motive zu downloaden!