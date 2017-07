Tipp: In Lightroom richtig importieren

Wie Sie in Lightroom richtig importieren, richtet sich danach, wie Sie Ihre Bilder verwalten wollen. Anders als Anwendungen wie Photoshop, mit denen Sie beliebige Bilder öffnen und bearbeiten können, muss Lightroom Bilder erst in einen Katalog aufnehmen. Zusätzlich kann sich Lightroom beim Import aber auch um die Dateiverwaltung kümmern.

Sofern Sie die Verwaltung der Bilder selbst übernehmen und die Dateien nach eigenen Vorlieben in Ordner auf der Festplatte organisieren, braucht Lightroom neue Bilder nur in seine Datenbank aufzunehmen (siehe DOCMA 76 ab Seite 80). Dazu dient die Methode »Hinzufügen« (d). Die Bilddateien bleiben dann unangetastet an ihrem Speicherort.

Wenn sich die Dateien aber noch auf einer Speicherkarte befinden und erst auf die Festplatte kopiert werden sollen, kann Lightroom dies übernehmen, wofür Sie »Kopieren« (b) und optional den gewünschten Zielordner wählen. Die Bilddateien auf der Speicherkarte bleiben zur Sicherheit erhalten; Sie können diese löschen oder formatieren, nachdem Sie sich vom erfolgreichen Import überzeugt haben.

Die Variante »Als DNG kopieren« (a) kopiert Raw-Dateien nicht 1:1, sondern wandelt sie zuvor in das DNG-Format um, wie es auch der DNG-Konverter tut. Das DNG-Format bietet Vorteile bei der Bearbeitungsgeschwindigkeit, ist ein ­offener Standard und erlaubt Lightroom, Metadaten direkt in die Datei zu schreiben. Damit entfällt die Notwendigkeit, zusätzliche XMP-Dateien neben den Raw-Datei­en anzulegen. Abhängig davon, ob das originale Raw-Format bereits komprimiert ist, kann die DNG-Datei auch Platz sparen. Zumindest wenn Sie erwägen, die Dateien auch mit anderen Raw-Konvertern zu entwickeln, sollten Sie das Originalformat bevorzugen.

Die Import-Methode »Verschieben« (c) verschiebt die Dateien in den Zielordner, löscht sie also aus dem Quellordner. Beim Import von einer Speicherkarte steht diese Option nicht zur Verfügung, damit Sie Ihre Bilder nicht verlieren können, falls der Import fehlschlägt.

In Lightroom richtig importieren: Mehr Tipps zum Datei-Import in Adobe Lightroom finden Sie in der aktuellen DOCMA 77 (Ausgabe 4/2017).

