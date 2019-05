Reisefotograf Kristof Göttling zeigt uns auch in dieser Ausgabe wieder an zwei Beispielen Schritt für Schritt, wie man auf den ersten Blick vielleicht etwas unspektakulär geratene Motive mit Lightroom in eindrucksvolle Kunstwerke verwandelt: Kristof entwickelt Bilder!

Konkret geht es diesmal um die Rettung von Gegenlichtaufnahmen und um eine künstliche Langzeitbelichtung. Allerdings muss man für diesen Trick nach der Raw-Entwicklung zu Photoshop wechseln.

