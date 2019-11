Neu im Docma-Shop: Fotobuch zum DOCMA-Award

Beim DOCMA Award 2019 galt es, eigene Bilder aus berühmten Bildstilen und Motiven neu zusammenzusetzen und individuell zu interpretieren, also zu zitieren, anstatt zu kopieren. Wie bei den bisherigen Wettbewerben oblag es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die eigenen Fähigkeiten selbst einzuschätzen und sich einer der drei Kategorien Lehrlinge, Gesellen oder Meister zuzuordnen. Wer wollte, durfte gleichzeitig für den Adobe Stock Sonderpreis ins Rennen gehen, mit der einzigen Auflage, mindestens ein von Adobe Stock bereitgestelltes Foto zu verwenden. Hierbei spielte die Teilnehmerkategorie keine Rolle. Schließlich nahmen alle Teilnehmer auch noch an einem Publikums-Voting teil.

Derzeit sind die prämierten Arbeiten des Wettbewerbs im Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main ausgestellt. Die Ausstellung läuft noch bis zum 1. Dezember 2019. Für alle, die keine Zeit oder Möglichkeit finden, nach Frankfurt zu kommen, haben wir ein hochwertiges Fotobuch gestaltet, das Sie in unserem Webshop für 49,95 Euro bestellen können. Auf über 230 Seiten präsentiert das Buch die besten Arbeiten aus allen Kategorien – weit mehr, als in der Ausstellung zu sehen sind.