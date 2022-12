Autofokus-Adapter MTZ11: Objektivnamen ergänzen

Der Megadap Autofokus-Adapter MTZ11 ermöglicht die automatische Scharfstellung manueller Objektive an Nikon Z-Kameras. Er nutzt nicht nur die kameraseitig vorhandenen Fokussierhilfen deutlich besser als der Nikon FTZ-Adapter. Zusätzlich schreibt der MTZ11 auch – für alle adaptierbaren Optiken – Brennweite und Blendenwert in die Exif-Daten. Diese lassen sich am PC komfortabel selektieren und mit Objektivnamen ergänzen.

Im Wiedergabemodus zeigt der MTZ-Adapter an Nikon Z Kameras Brennweite und Blende für alle adaptierbaren Objektive an. Die Werte werden in die Exif-Daten übernommen und lassen sich am PC komfortabel mit einem Objektivnamen ergänzen.

Mit dem kostenlosen ExifToolGUI lassen sich unter Windows die vom Autofokus-Adapter MTZ11 aufgezeichneten Daten individuell zusammenstellen und mit Objektivnamen versehen. Besonders gut nutzbar sind die Blendenwerte zur Kennzeichnung der Lichtstärke von Objektiven. So lassen sich auch Normalbrennweiten an Hand ihrer maximalen Öffnung später einfach unterscheiden. Fantasiewerte wie F/3.2 machen exotische Optiken erkennbar. Eingestellt wird der Wert an der Kamera.

So werden in Lightroom manuelle Objektive dargestellt, die mit einem Namen ergänzt wurden. Darüber hinaus lassen sie sich auch über Metadaten selektieren.

In der Einstellung „Details: User defined“ listet ExifToolGUI die aufgezeichneten Werte für Brennweite und Blendenwert für jedes Objektiv auf. Für die Vergabe eines Namens werden die entsprechenden Werte markiert.

Die Blendenwerte in der Rubrik „FNumber“ erleichtern auch die Identifikation verschiedener Objektive gleicher Brennweite über ihre unterschiedliche Lichtstärke. In der Rubrik „Focus Mode“ ist erkennbar, ob der MTZ-Adapter automatisch fokussiert hat oder ob manuell eingegriffen werden musste.

Der integrierte Editor ermöglicht individuelle Zusammenstellungen von Exif-Daten in der Ansicht „Details: User defined“.

So wurde auch der Eintrag „Fokus Mode“ integriert.

Ein Klick auf den Workspace-Button setzt den Cursor ins Feld LensModel.

In einer zuvor erstellten Liste wird der Objektivname markiert und ins Feld LensModel kopiert. Dort wird der Vorgang über die Enter-Taste auf der Tastatur bestätigt und die Änderung mit dem Save-Button gespeichert.

Mehr Informationen

