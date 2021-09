Exif-Daten easy ergänzen

Mit der digitalen Fotografie sind Informationen über Aufnahmeparameter zur Selbstverständlichkeit geworden. Doch die meisten manuell fokussierbaren Objektive können keine Exif-Daten übermitteln. Mit dem kostenlosen ExifToolGUI lassen sich grundlegende Daten einfach ergänzen. Um Aufnahmen in Lightroom zu selektieren, reicht bereits der Name, beispielsweise „Orestor 100/2.8“.

Mit einem Namen versehen lassen sich auch manuelle Objektive komfortabel in Lightroom selektieren.

Sind nur wenige manuelle Linsen vorhanden, reicht es, zunächst eine Liste mit Objektivnamen anzulegen, die als Kopiervorlage dient. Umlaute und exotische Sonderzeichen sollte man bei der Namensvergabe vermeiden. Davon abgesehen lässt sich die Objektivbezeichnung nahezu beliebig gestalten. Sie sollte aber nicht mehr geändert werden, ansonsten kann ein und dasselbe Objektiv später unter verschiedenen Bezeichnungen in Lightroom auftauchen, was eine Suche unnötig erschwert.

Die Liste mit Objektivnamen dient als Kopiervorlage. Diese Namen erscheinen später in den Lightroom Metadaten, sie unterstützen die Suche und Selektion.

In ExifToolGUI werden die zum Objektiv gehörenden Bilddateien markiert und der Cursor ins Feld LensModel gesetzt. Aus der zuvor erstellten Liste wird der Objektivname kopiert, in das freie Feld unten eingefügt und auf der Tastatur die Enter-Taste betätigt. Er erscheint dann oben im Feld und ein vorangestellter Stern weist darauf hin, dass die Änderung noch mit einem Klick auf „Save“ gespeichert werden muss. Mit dem kostenlosen ExifToolGUI lassen sich fehlende Objektivdaten auch in vielen Raw-Formaten unter Windows ergänzen.

Das Feld LensModel wird markiert. Der ins rot umrandete Feld kopierte Objektivname wird auf der Tastatur mit „Enter“ bestätigt und abschließend mit „Save“ gespeichert.

ExifToolGUI ergänzt fehlende Daten. Links zeigt ein Fenster die markierte Datei. Im rechten Fenster werden Daten angezeigt und ergänzt – manuell wie hier beschreiben oder auch automatisiert. Wer viele alte Objektive besitzt wird die Automatisierung schätzen.

Einfache Selektion

Einige Kameras erlauben das Hinterlegen von Brennweiten für manuelle Objektive. Beispielsweise die Fuji-X-Serie, viele Nikon Spiegelreflexkameras, alle Nikon Z-Modelle und neuere Olympus OM D-Modelle. Hier wurden die Möglichkeiten vorgestellt.

In ExifToolGUI lassen sich über die Einstellung „Details: Camera settings“ Aufnahmen mit manuellen Objektiven besonders einfach identifizieren, auswählen und mit Meta-Daten ergänzen.

ExifToolGUI installieren

Das Programm bietet eine grafische Benutzeroberfläche für das bekannte Tool von Phil Harvey, welches hier im Hintergrund werkelt. Eine Installationsroutine bieten beide nicht. Nach dem Entpacken der Zip-Pakete müssen alle extrahierten Dateien in ein neues Verzeichnis kopiert werden, vorzugsweise innerhalb des Windows-Ordners „Eigene Dateien“. Dort ist exiftool(-k).exe in exiftool.exe umzubenennen. ExifToolGUI ist hier und das Phil Harvey ExifTool hier als Download erhältlich.

ExifToolGUI automatisieren

Ausführlich werden Installation und Anwendung von ExifToolGUI im E-Book „Exif-Daten ergänzen für manuelle Objektive“ beschrieben. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt auch die automatisierte Verarbeitung. Tipps und Tricks zeigen, wie sich Aufnahmen mit manuellen Objektiven schon bei der Aufnahme für die spätere Bearbeitung vorbereiten lassen und warum schnelle Bildbetrachter für eine erste Sichtung und Auswahl besser geeignet sind als Lightroom. Das E-Book ist für 5,99 Euro bei Amazon erhältlich. Mit der kostenlosen Kindle-App für Android, iOS und PC lässt es sich auf fast jedem Gerät lesen.