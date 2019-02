SIGMA 105mm F1,4 DG HSM Art

Beim DOCMA Award 2019 lohnt es sich mitzumachen, denn es winken wieder hochwertige Preise unserer Sponsoren. SIGMA als Hauptsponsor stellt diesmal das 105mm F1,4 DG HSM Art im Wert von 1.499 Euro zur Verfügung.

Mit einer unglaublichen Auflösung und für Vollformat-Sensoren entwickelt, ist dies die längste Brennweite der F1,4-Objektive der Art-Produktlinie. Das Objektiv punktet dabei durch seine außergewöhnliche Randausleuchtung und ist speziell für den professionellen Einsatz entwickelt worden. Kompatibel ist das 105mm F1.4 DG HSM Art mit Canon EF-Mount, Nikon F-Mount, SIGMA SA-Mount sowie Sony E-Mount.

Mit der Einführung des neuen 105mm F1.4 DG HSM Art verfügt SIGMA jetzt über insgesamt neun Objektive mit einer Lichtstärke von F1.4, darunter fünf für Vollformat-Kameras und drei für APS-C-Kameras. Mit der längsten Brennweite der F1.4-Art-Produktlinien-Objektive verbindet das neue Objektiv eine herausragende Auflösung mit einem wunderschönen Bokeh.

SIGMA

SIGMA vertreibt eine Vielzahl von Objektiven, Digitalkameras und Blitzgeräten rund um den Globus. Der Unternehmensname, SIGMA, wurde in Anlehnung an den griechischen Buchstaben ∑ (Sigma) gewählt. In der Mathematik wird dieser Buchstabe als Zeichen für die Gesamtsumme verwendet. Er steht für SIGMAs Geschäftskonzept, das die Einheit aus Technologie, Wissen, Erfahrung und Klugheit symbolisiert. Die Produkte werden im eigenen Werk in Aizu gefertigt, das mit den modernsten Anlagen ausgestattet ist. Das Werk ist als „intelligente Fabrik“ angelegt und wendet Prozesse und Produktionssysteme an, die sich auf alle Schritte von Fertigung, Vertrieb und Technologie konzentrieren.