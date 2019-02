EPSON ECOTANK ET-7750

Beim DOCMA Award 2019 lohnt es sich mitzumachen, denn es winken wieder hochwertige Preise unserer Sponsoren. EPSON stellt diesmal den ECOTANK ET-7750 im Wert von 820 Euro zur Verfügung.

Mit diesem DIN-A3-Drucker können Sie viele Fotos zu extrem niedrigen Kosten drucken – ganz ohne Patronen. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Tinte können bis zu 3.400 Fotos gedruckt werden, bevor ein Nachfüllen nötig wird. Für hochwertige Ergebnisse sorgen vier farbstoffbasierte Tinten sowie eine schwarze Pigmenttinte. Der ET-7750 ist benutzerfreundlich und verfügt über einen SD-Kartensteckplatz, Randlosdruck-Funktionen sowie zwei Papierkassetten. Er ist leicht einzurichten, zuverlässig und für sauberes Nachfüllen konzipiert.

Mit dem 5-Farben-Tintensystem inkl. Photo Black drucken Sie hochwertige Fotos, die im Fotoalbum bis zu 300 Jahre halten. Per Wi-Fi und Wi-Fi Direct kann bequem per App vom Mobilgerät gedruckt werden.

Zur Abrundung bietet das 3-in-1-Multifunktionsgerät eine Scaneinheit und ein 6,8cm-LC-Display.

Die Epson Deutschland GmbH ist ein führender Anbieter von Druckern, Scannern und Projektoren für Unternehmen, öffentliche Auftraggeber und Privatkunden. Speziell für Handel und Industrie bietet Epson Produkte und Lösungen für den Großformat-, Kassen-, Etiketten- und Ticketdruck. Erweitert wird das Produktportfolio um Robotersysteme für Montage und Handhabung. Die Epson Deutschland GmbH wurde 1979 als Tochter der japanischen SEIKO EPSON CORPORATION gegründet. Das in Meerbusch (NRW) ansässige Unternehmen beschäftigt rund 290 Mitarbeiter und verantwortet die Vertriebsgebiete Deutschland, Österreich und die Schweiz. Am Standort Meerbusch betreibt Epson zudem ein Industrial Solutions Center, in dem energieeffiziente Büro- und spezialisierte Industrieanwendungen im Einsatz präsentiert werden.