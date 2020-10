Canon Pixma Pro-200 – A3-plus-Drucker für Fotografen

Send an email

Canon stellt mit dem Pixma Pro-200 das Nachfolgemodell des Pixma Pro-100S vor. Wie bisher werden acht farbstoffbasierte Tinten genutzt, jedoch wurden einige optimiert, um einen größeren Farbraum in den Bereichen Rot, Blau und Schwarz abbilden zu können. Das Gerät bedruckt zahlreiche Papiersorten von Fine-Art-Papier bis Glanz- und Leinwandmedien mit einer Auflösung von bis zu 4.800 x 2.400 dpi und bis zum Format A3+, bei Bedarf auch randlos. Für einen A3-plus-Bogen mit Rand benötigt der Pixma Pro-200 laut Canon 90 Sekunden. Über das neue 3-Zoll-Display kann der Druckvorgang gesteuert werden. Die Schräglagenkorrektur des Druckers sorgt dafür, dass ein versehentlich schief zugeführtes Druckmedium gerade ausgerichtet wird.

Der PIXMA PRO-200 bietet eine Reihe neuer Funktionen. Beispielsweise wird mit der Professional Print & Layout Software von Canon der Workflow von der Aufnahme bis zum Druck optimiert. Sowohl Soft- als auch Hardproof ist hiermit möglich. Für eine korrekte Farbwiedergabe können ICC-Profile von Canon und weiteren bekannten Papierherstellern geladen werden.

Mit rund 14 Kilogramm wiegt der PIXMA PRO-200 fünfeinhalb Kilo weniger als das Vorgängermodell, zudem ist er kompakter gebaut.

Der PIXMA PRO-200 wird voraussichtlich ab November 2020 für 486 Euro erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Canon.

Pressemitteilung con Canon

Canon präsentiert PIXMA PRO-200: A3+ Fotodrucker für ambitionierte Fotografen

Krefeld, 22. Oktober 2020. Canon stellt heute den PIXMA PRO-200 vor. Der neue Drucker überrascht mit kompakter Bauform, innovativen Technologien und neuen Tinten. Mit A3+ ist der Farbdrucker perfekt für Fotoenthusiasten und Neueinsteiger geeignet, die ihre ersten Schritte in der Welt des hochwertigen Fotodrucks machen möchten. Der PIXMA PRO-200 ermöglicht den randlosen Fotodruck auf einer Vielzahl von Papiersorten mit unterschiedlichen Texturen und Formaten. Egal, ob man das Papier automatisch oder manuell zuführt, die neue Schräglagenkorrektur sorgt immer für einen geraden Papierweg, selbst bei Papierlängen von bis zu 99 cm.

Nachfolger des beliebten PIXMA PRO-100S

Automatische Schräglagenkorrektur bei allen Papierformaten

Randloser Fotodruck auch auf Fine-Art-Medien

Der neue Drucker löst den erfolgreichen PIXMA PRO-100S ab und verfügt über acht separate farbstoffbasierte Tinten, mit denen außergewöhnlich tiefe Schwarztöne und leuchtende Farben gedruckt werden können. Einige Tinten wurden optimiert, um einen höheren Farbraum abzubilden. Der PIXMA PRO-200 punktet außerdem mit Tempo: In nur 90 Sekunden1 bringt er Fotografien mit lebendigen Farben in A3+ mit Rand zu Papier. Über das neue große 7,5 cm (3-Zoll) LC-Display kann der Druckvorgang dabei sehr intuitiv gesteuert und verwaltet werden. Der PIXMA PRO-200 bietet eine Reihe interessanter neuer Druckoptionen. Beispielsweise wird mit der Professional Print & Layout Software von Canon der Workflow von der Aufnahme bis zum Druck optimiert. Sowohl Soft- als auch Hardproof ist hiermit möglich. So kann der Ausdruck der Bildschirmansicht schnell und einfach über die neue Software angepasst werden.

Lebendige Farben in hoher Qualität

Der PIXMA PRO-200 richtet sich an Fotografen, bei denen lebendige, qualitativ hochwertige Abzüge im Vordergrund stehen. Canon konnte dabei den reproduzierbaren Farbraum deutlich erweitern. Das neue 8-Tintenystem auf Farbstoffbasis erlaubt den Fotodruck mit einer überragenden Farbbrillanz. Der neue A3+ Drucker zeichnet sich durch einen erweiterten Farbraum in drei Bereichen aus: Rot, Blau und Schwarz – das Ergebnis ist in jeder Hinsicht ausstellungsreif.

Ganz einfach zum bestmöglichen Ergebnis

Der Drucker ist erstaunlich leicht geworden. Er wiegt lediglich 14,1 kg und ist damit im Vergleich zu seinem Vorgängermodell 5,6 kg leichter und zudem 15 Prozent kompakter. Großes Format lässt sich jetzt also auch bei eingeschränkter Stellfläche produzieren. Das große Farbdisplay des PIXMA PRO-200 erweist sich als sehr praktisch und ermöglicht dem Anwender, den Tintenstand und andere Druckereinstellungen auf einen Blick zu überprüfen, während er mühelos weiterarbeiten kann. In Verbindung mit der hohen Druckgeschwindigkeit bewährt sich der PIXMA PRO-200 bei der Produktion qualitativ hochwertiger Prints, ohne Kompromisse bei der Zeitplanung eingehen zu müssen.

Eine umfangreiche Software rundet das Bild ab. Für Fotografen bietet die kostenlose Canon Professional Print & Layout Software interessante Möglichkeiten, ihre Bilder auf einzigartige Weise zu drucken. Die Aufnahmen lassen sich vom Bildschirm bis zum Druck farblich aufeinander abstimmen, um eine naturgetreue Reproduktion sicherzustellen. Die integrierte Schräglagenkorrektur sorgt dafür, dass ein versehentlich schief zugeführtes Druckmedium akkurat ausgerichtet und zuverlässig bedruckt wird. Das senkt besonders dann die Kosten, wenn sehr hochwertige Kunstdruckmedien verarbeitet werden.

Alles unter Kontrolle

Um sicherzustellen, dass jeder Druck professionell aussieht, bietet der PIXMA PRO-200 die Möglichkeit, sowohl auf Glanz- als auch auf Kunstpapier randlos zu drucken. Der PIXMA PRO-200 druckt eine Vielzahl von Papierformaten bis zu A3+ sowie auf benutzerdefinierten Längen bis zu 990,6 Millimeter Länge von Canon und anderen Anbietern. Kreative Grenzen und Herausforderungen können beim Druck auf Fine-Art- und Glanzmedien sowie auf dem neuen Canon Premium Fine Art Rough (FA-RG1) Papier neu definiert werden. Darüber hinaus bietet der PIXMA PRO-200 die Option, ICC-Profile von vielen weiteren bekannten Papierherstellern zu laden. Dazu ist das von den imagePROGRAF Druckern bekannte Media Configuration Tool sehr hilfreich. Damit können die Profile nicht nur verwaltet, sondern auch im Drucker abgespeichert werden. Um Fotografen bei der Umsetzung ihrer kreativen Wünsche von der Aufnahme bis zum Druck zu unterstützen, bietet Canon die Software Professional Print & Layout an, das eigenständig funktioniert und als Plug-in für Canon DPP, Adobe Lightroom und Photoshop verfügbar ist.

Der PIXMA PRO-200 wird voraussichtlich ab November 2020 zum Preis von 486,42€ UVP verfügbar sein.

Weitere Informationen über den PIXMA PRO-200 finden sich hier: https://www.canon.de/printers/professional-photo-printers/

PIXMA PRO-200 – Hauptleistungsmerkmale:

Überzeugende Fotodrucke mit acht farbstoffbasierten Tinten

Schneller Druck einer A3+ Seite mit Rand in 90 Sekunden 1

Passt auf den Schreibtisch und wiegt nur 14,1 kg

Papier-Schräglagenkorrektur für beide Papierzuführungen

Professional Print & Layout für den effizienten Workflow

Randloser Druck auch auf Fine Art Medien, Papierlänge bis 99 cm

Media Configuration Tool für einfaches Medienhandling

7,5 cm Farbdisplay

ChromaLife 100+ Tintensystem für lange Haltbarkeit

1 Die Fotodruckgeschwindigkeit basiert auf der Standardeinstellung mit ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Pro Platinum Papier, A3+ mit Rand.