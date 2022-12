Verlauf individuell anpassen in Lightroom

Bereiche von Verlaufsmasken lassen sich problemlos demaskieren. Ziehen Sie wie unten gezeigt einen Verlauf mit dem Werkzeug »Linearer Verlauf« ins Bild (a). Die dargestellte Fassade können Sie nun manuell wieder aus der Maske löschen, indem Sie den »Linearen Verlaufs­radiergummi« (b) auswählen und die Fassade (c) übermalen. Der Maskierungsverlauf verschwindet an diesen Stellen. Arbeiten Sie genau und mit Ruhe, um ein gutes ­Ergebnis zu erzielen. Die Funktion »Automatisch maskieren« (d) kann Sie bei diesem Vorgang unterstützen. Empfehlenswert ist, in der 100-Prozent-Ansicht zu arbeiten, um akkurate Ergebnisse an den Rändern zu erzielen.