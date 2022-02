Lightroom-Perspektivkorrektur: Automatischer Beschnitt

In Lightroom Classic finden Sie im Bedienfeld »Transformieren« verschiedene Optionen, um Perspektivkorrekturen vorzunehmen. Bei vielen Motiven (a) bringt schon ein Klick auf »Auto« (b) ein gutes Ergebnis (c), denn diese automatische Korrektur wirkt einerseits auf alle Arten perspektivischer Verzerrungen sowie einen gekippten Horizont, wendet aber nur eine maßvolle Entzerrung an. Nach der Korrektur überstehende Teile der Aufnahme werden abgeschnitten.

Die Option »Zuschnitt beschränken« (a) hat in diesem Fall keine Wirkung; wenn Sie hier kein Häkchen setzen, wird das Bild dennoch beschnitten. Auch über das »Freistellen«-Werkzeug lässt sich der Beschnitt nicht ändern. Um die verlorenen Bilddteile zurückzuholen und gegebenenfalls anders zu beschneiden, bleibt Ihnen nur, das Bild mit dem »Skalieren«-Regler (b) zu verkleinern (c), was allerdings einen Auflösungsverlust zur Folge hat.