Instagram-Tipp: Puzzle I.

Quadratisch. Praktisch. Gut. Von den Social-Media-Kanälen ist Instagram der am stärksten visuell orientierte. Hier ­können Sie auch mit Bildstrecken und aufwendigen Composings ­punkten.

Unterteilen Sie mit Photoshop ein Motiv in 3×3 ­Einzelbilder. Legen Sie ein neues Dokument mit 5100×5100 Pixel an und platzieren Sie Ihr Motiv. So hat später jedes Bild die optimale Größe (1700×1700 Pixel). Per Rechts­klick auf die Arbeitsfläche, mit dem Slice-Tool, selektieren Sie »Slice unterteilen« aus dem Kontextmenü. Mit den passenden Einstellungen (a) erhalten Sie das Raster und sichern die Bilder über Menü »Datei > Exportieren für Web speichern ­(Legacy)…«.