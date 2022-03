Freistelltipp: Hintergrund entfernen mit Ebenenstil

„Ebenenoptionen“ sind immer dann eine erstklassige Freistellmöglichkeit, wenn ein großer Farb- oder Luminanzkontrast zwischen dem eigentlichen Objekt und dessen Hintergund besteht. Blenden Sie also beispielsweise durch Ziehen des ­»Ausblenden«-Schwarzpunktreglers nach rechts einen schwarzen Hintergrund aus, ­bleiben dennoch einige dunkle Kanten stehen. Diese entfernen Sie durch Teilen des Reglers mit gedrückter »Alt«-Taste. Problematisch wird es aber, wenn Sie Teile der Ebene nun aufhellen wollen, denn die Aufhellung wird in die Berechnung mit einbezogen. Die Lösung: Wandeln Sie die Ebene nach dem Anwenden der Fülloptionen in ein Smart-Objekt um. Nun können Sie bequem eine neue graue Ebene über dem Smart-Objekt anlegen, sie mit einer Schnittmaske versehen und im Modus »Ineinanderkopieren« oder »Weiches Licht« verrechnen. Dann hellen Sie mit weißer Farbe auf oder dunkeln mit Schwarz ab.

