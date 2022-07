Die Protokoll-­Funktionen von Affinity Photo

Die Protokollierungsfunktion von Affinity Photo bietet Möglichkeiten, die viele Anwender in Photoshop vermis­sen. Über »Datei > Protokoll mit Doku­ment speichern« lassen sich alle Rück­gängig­schritte in der afphoto-Datei speichern und stehen beim erneuten Öffnen des ­Bildes wieder zur Verfügung (a). Die Dateigröße wächst damit natürlich um einiges an, vor allem, wenn Sie in »Einstellungen > Performance« das »Rückgängig-Limit« auf das beeindruckende Maximum von 8192 Schritten gesetzt haben (b). Über den Befehl »Erweitert« im Paletten-Menü (c) blenden Sie eine Vorschau und auch den Zeitstempel (e) jedes Protokollschritts ein. Ein Slider im »Protokoll«-Panel ­ermöglicht es, viele Protokollschritte bequem und schnell durchzuschalten (d).

Überaus praktisch ist das Konzept ­»Alternative Fortsetzung« (englisch: „Cycle Future“) in Affinity Photos »Protokoll«-Panel. In nahezu jeder Software, so auch in Photoshop, gehen rückgängig gemachte Protokollschritte ­verloren, sobald Sie irgendeine Änderung am Bild durchführen, die als neuer Protokollschritt aufgezeichnet wird. In Affinity Photo erscheint in dieser Situation jedoch ein Symbol (f), das anzeigt, dass alle vorherigen Bearbeitungsschritte bewahrt worden sind. Mit einem Klick auf das Icon schalten Sie zwischen der aktuellen und der „alternativen Zukunft“ hin und her.