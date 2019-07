Das Photoshop Rahmen-Werkzeug

Layoutende Anwender werden sich über das aus InDesign bekannte Rahmen Werkzeug freuen, das nun auch in Photoshop CC 2019 enthalten ist. Damit ziehen Sie rechteckige (a) oder elliptische (b) Platzhalter-Rahmen im Bild auf, die Sie per Drag & Drop (c) mit Bildern füllen. Das funktioniert aus dem Explorer/Finder und aus den CC-Bibliotheken beispielsweise mit Adobe Stock-Bildern. Die Bilder werden automatisch auf die Rahmengröße skaliert und ersetzt, wenn neue Bilder in den Rahmen gezogen werden. Außerdem können Sie mit einem Rechtsklick jede Form- oder Text-Ebene in einen Rahmen konvertieren (d) oder diesen bei Bedarf wieder entfernen. Ein Nachteil der so erzeugten Rahmen ist, dass sich zwar die meisten Ebenenstile anwenden lassen, diese jedoch keinen sichtbaren Effekt haben. Hier hilft nur, wie bisher zwei Ebenen mithilfe einer Schnittmaske zu kombinieren und auf die untere Ebene die Stile anzuwenden.