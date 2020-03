Ausgabeeinstellungen anpassen

Die unten im Camera Raw-Dialog angezeigten Bildinformationen (e) sind ein anklickbarer Link, der den etwas sperrig benannten Dialog »Arbeitsablauf-Optionen« öffnet. Kennt man diese Option nicht, würde man als Anwender wohl kaum versucht sein, darauf zu klicken. Doch dadurch öffnen Sie einen sehr nützlichen Dialog, in dem Sie den »Farbraum« (a), die »Bildgröße« (b) und die »Ausgabeschärfe« (c) für die geöffneten Bilder festlegen. Diese Einstellungen werden sowohl beim Exportieren mittels »Bild speichern« (d) als auch bei der Übergabe an Photoshop über »Bild öffnen« (f) angewendet.

Vorsicht: Achten Sie darauf, was in den »Arbeitsablauf-Optionen« eingestellt ist. Denn diese werden auch beim Übergeben an Photoshop angewendet und können beispielsweise zu einer Reduzierung der Bildgröße oder einer Überschärfung führen.