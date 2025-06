Vielseitiges Zoomobjektiv für APS-C: Sigma 17-40mm F1.8 DC | Art 

SIGMA hat das neue Standard-Zoomobjektiv 17-40mm F1.8 DC | Art für Fotografen und Videografen, die mit APS-C-Kameras arbeiten, vorgestellt. Das Nachfolgemodell des vor 13 Jahren eingeführten Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM | Art punktet unter anderem mit einem größeren Zoombereich und 30% geringerem Gewicht. Mit einer durchgehenden Lichtstärke von F1.8 bietet das Objektiv Flexibilität für unterschiedlichste Aufnahmesituationen – von Innenräumen bis zu nächtlichen Straßenszenen. Die große Blendenöffnung ermöglicht es, Motive auch bei schwachem Licht mit selektiver Schärfe hervorzuheben. Das Sigma 17-40mm F1.8 DC | Art soll ab Juli 2025 für L-Mount, E-Mount und X-Mount erhältlich sein. Im August folgt eine Variante für RF-Mount. Sigma veranschlagt einen Preis von rund 1000 Euro.

Kompakter Begleiter mit erweitertem Brennweitenbereich

Das 17-40mm F1.8 DC | Art deckt einen Brennweitenbereich ab, der umgerechnet auf das Kleinbildformat etwa 25,5 bis 60 Millimeter entspricht (bei Canon RF: ca. 27,2 bis 64 Millimeter). Damit eignet sich das Objektiv sowohl für weitläufige Landschaften als auch für Nahaufnahmen am gedeckten Tisch (Naheinstellgrenze bei 28 cm) oder spontane Straßenfotos. Wer auf Reisen unterwegs ist, profitiert vom Innenzoom: Die Baulänge bleibt beim Zoomen konstant, was die Montage auf dem Stativ oder im Gimbal erleichtert und das Handling verbessert.

Optische Leistung und Ausstattung

Für Bildqualität auf hohem Niveau setzt Sigma auf eine Konstruktion aus 17 Linsenelementen, verteilt auf 11 Gruppen, darunter vier Elemente aus SLD-Glas (Super Low Dispersion) sowie vier asphärische Linsen. Diese Kombination sorgt für eine wirksame Korrektur von Abbildungsfehlern wie chromatische Aberration und Verzeichnung. Sigma verspricht selbst bei weit geöffneter Blende einen hohen Detailkontrast, etwa bei Textilien in der Modefotografie oder feinen Strukturen in Architekturfassaden. Die Super-Multi-Layer-Vergütung reduziert Flares und Geisterbilder, die bei Gegenlichtaufnahmen am See oder bei Stadtlichtern in der Nacht leicht auftreten können.

Für Foto und Video optimiert

Der Autofokus arbeitet mit einem HLA-Antrieb (High-Response Linear Actuator) und stellt Motive leise und präzise scharf – ein Vorteil bei Videoaufnahmen oder in ruhigen Umgebungen. Focus-Breathing, also die Veränderung des Bildwinkels beim Fokussieren, hat Sigma minimiert. Das ist besonders bei Schärfeverlagerungen im Film von Bedeutung: Der Bildausschnitt bleibt stabil, wenn der Fokus von einer Person im Vordergrund auf den Hintergrund wechselt. Zwei individuell belegbare AFL-Tasten (Auto Focus Lock) erleichtern die Bedienung im Hoch- und Querformat. Die FUJIFILM X-Mount-Version verfügt über eine AF-Funktionstaste, mit der AF-Lock/AF-Operation via Objektivschalter ausgewählt werden kann. Ein Blendenring mit De-Klick-Funktion erlaubt stufenlose, geräuschlose Blendeneinstellungen; zusätzlich lässt er sich mit einem Sperrschalter arretieren, wenn die Blendenwahl über die Kamera bevorzugt wird. Die Canon RF-Version des Objektivs ist stattdessen mit einem Steuerring ausgestattet. Die L-Mount-Version unterstützt bei Verwendung an kompatiblen Kameras die lineare und nichtlineare Übersetzung des Fokusrings.

Handlich und robust

Mit einem Gewicht von 535 Gramm und einer Länge von 115,9 Millimetern bleibt das Sigma 17-40mm F1.8 DC | Art für ein lichtstarkes Zoom vergleichsweise kompakt. Der Filterdurchmesser beträgt 67 Millimeter. Die Frontlinse ist wasser- und ölabweisend beschichtet. Das Objektiv ist gegen Staub und Spritzwasser geschützt, jedoch nicht wasserdicht. Im Lieferumfang befinden sich eine Gegenlichtblende, Front- und Rückdeckel sowie ein Transportbeutel.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Sigma.

Technische Daten: Sigma 17-40mm F1.8 DC | Art