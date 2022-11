Sondenobjektiv AstrHori 28mm f/13 2X Macro – Konkurrenz für Laowa Macro Probe

Die B.I.G. – Brenner Import und Handels GmbH übernimmt ab sofort den exklusiven Vertrieb für die noch relativ junge Marke AstrHori des 2018 gegründeten chinesischen Herstellers Bozhendao (Shenzhen) Technology Co., Ltd. AstrHori bietet einige ungewöhnliche Objektive zu einem günstigen Preis-Leistungsverhältnis für APS-C-, Vollformat- und Mittelformat-Kameras an. Die Palette umfasst Weitwinkel-, Porträt- und Telebrennweiten, sehr dünne Fisheye-Objektive, verschiedene Objektive mit Tilt-Funktion sowie das neue Sondenobjektiv AstrHori 28mm f/13 2X Macro.

Das AstrHori 28mm f/13 2X Macro hat eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit dem Laowa 24mm f/14 2X Macro Probe, kostet aber mit rund 1000 Euro etwa 47 Prozent weniger. Das besondere Objektivdesign des Vollformatobjektivs ermöglicht Aufnahmeperspektiven, die mit normalen Makroobjektiven nicht möglich sind. Dank der wasserdichten Sonde des Objektivtubus kann man nicht nur an unzugänglichen Stellen fotografieren, sondern auch in Flüssigkeiten. Beim Mindestabstand von 8 Millimetern ab Frontlinse ergibt sich ein Abbildungsmaßstab von 2:1. Blende (stufenlos) und Fokus werden bei diesem Objektiv manuell eingestellt.

Für die Ausleuchtung des Motivs sorgt wie beim Laowa Macro Probe ein eingebautes 5-Watt-LED-Ringlicht. Videofilmer werden die Modul 0.8-Zahnräder zu schätzen wissen, mit denen sich sowohl der Entfernungs- wie auch der Blendenring über Cine-Fokussiergeräte einstellen lassen.

Das AstrHori 28mm f/13 2X Macro wird mit den Anschlüssen Sony E, Canon RF, Canon EF, Nikon Z, Nikon F, L-Mount, Fuji X und Arri PL zum Preis von 999 Euro (UVP) erhältlich sein. Die Erstauslieferung startet Ende November 2022.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten der Brenner Import und Handels GmbH.

Technische Daten

Brennweite 28mm Bildwinkel 75° Sensortyp Vollformat Max. Blendenöffnung f/13 Min. Blendenöffnung f/40 Blendenlamellen 7 Blendeneinstellung manuell Blendenring stufenlos Optischer Aufbau 21 Elemente in 16 Gruppen Fokussierung manuell Naheinstellgrenze 48cm (ab Sensorebene), 8mm (ab Frontlinse) Filtergewinde – Abmessungen mm (DxL) ca. 60 x 457mm Tubus ∅: 23mm Gewicht ca. 698g Besonderheiten eingebaute 5 Watt Ringleuchte mit 10 LEDs undUSB-C-Anschluss

