Novoflex MS-MACRO-REPRO – mobiler Makro-Aufnahmestand

Der Zubehörspezialist Novoflex präsentiert mit dem MS-MACRO-REPRO einen mobilen Makro-Aufnahmestand, der mit verschiedenen Komponenten erweiterbar ist. Er lässt sich einsetzen, um kleine Dinge groß abzubilden, Reproduktionen anzufertigen oder Dias und Filmstreifen bis zum Format 6×6 zu digitalisieren. Die Grundkonfiguration besteht aus einer Säule mit Gleitstück und montierter Novoflex „Q=MOUNT“-Kupplung, einem Mini-Stativbein sowie einem Vorlagenhalter/Objektträger in U-Form mit eingesetzter weißer Milchglasplatte. Als Zubehör sind der Dia- und Filmstreifenhalter „MS-FILMCOP“, die Hohlkehle „MS30“ und die Magnetplatte „MS-REPLA“ erhältlich.

Die Säulenlänge des Reprostands ist so bemessen, dass eine A4-Vorlage mit einer KB-Vollformatkamera und einem 50mm-Objektiv vollständig erfasst werden kann. Beide seitliche Schenkel des Vorlagenhalters lassen sich über Kipp-Hebel positionieren (verschieben), wenn beispielsweise der Dia- und Filmstreifenhalter oder die Hohlkehle genutzt werden sollen. In den Schenkeln des Vorlagenhalters und den Eckverbindern befinden sich Gewinde, in die man unter anderem die flexiblen Arme „MS-LIGHTS“ von Novoflex einschrauben kann.

Der MS-MACRO-REPRO lässt sich sowohl in aufrechter als auch in liegender Position benutzen. In dieser Stellung und in Verbindung mit der Milchglasplatte sowie der aufgesetzten Hohlkehle eignet sich der Reprostand ideal für Makro-Aufnahmen und Fokus-Stacking.

Novoflex bietet folgende Set-Varianten an:

MS-MACRO-REPRO Reprosäule, Grundgestelle (U-Form) und weiße Milchglasplatte 789,– € MS-MR-COP Reprosäule, Grundgestelle (U-Form), weiße Milchglasplatte und Dia- und Negativduplikator MS-FILMCOP 1.059,– € MS-MR-PRO Reprosäule, Grundgestelle (U-Form), weiße Milchglasplatte, 2x Distanzstücke PLATTE-M, Dia- und Negativduplikator MS-FILMCOP, 2 x MS-LIGHT, MS30-Hohlkehle und Klammern, 1 x MS-REPLA Magnetplatte mit 2 skalierten Magnetstreifen 1.779,– € MS-MR-STUDIO Reprosäule, Grundgestelle (U-Form), weiße Milchglasplatte, MS30-Hohlkehle und Klammern 839,– €

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Novoflex.