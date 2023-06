AstrHori 18mm f/8 2X Macro – Sondenobjektiv jetzt auch für APS-C

Mit dem AstrHori 28mm f/13 2X Macro stellte der chinesische Hersteller Bozhendao (Shenzhen) Technology Co., Ltd. ein 2-fach-Makro-Objektiv für spiegellose Vollformatkameras vor, das dem Laowa 24mm f/14 2X Macro Probe sehr ähnlich sieht. Jetzt gibt es das Sondenobjektiv auch in einer Version für APS-C-Kameras. Das AstrHori 18mm f/8 2X Macro hat neben der kürzeren Brennweite auch eine höhere Lichtstärke von f/8.

Das AstrHori 18mm f/8 2X Macro bietet eine kleinbildäquivalente Brennweite von 28 Millimeter und einen Bildwinkel von 80 Grad. Es ist mit einer 33,5 Zentimeter langen und 23 Millimeter dünnen Sonde ausgestattet, die Aufnahmen an schwer zugänglichen Stellen und mit außergewöhnlichen Perspektiven ermöglicht, für die herkömmliche Objektive zu sperrig sind.

Das eingebaute 5-Watt-Ringlicht mit 9 LEDs an der Front sorgt für die Ausleuchtung des Motivs. Die Stromversorgung erfolgt über ein dimmbares USB-Kabel. Für Videofilmer sind die Modul-0.8-Zahnräder sehr nützlich, da sie eine präzise Einstellung der Entfernung und Blende über Cine-Fokussiergeräte ermöglichen.

Die ersten 28 Zentimeter des Fronttubus sind wasserdicht, so dass man diesen zum Fotografieren und für Videoaufnahmen in Flüssigkeiten eintauchen kann. Die Frontlinse ist durch kratzfestes Safirglas geschützt. Dabei muss jedoch darauf geachtet werden, dass keine Feuchtigkeit in die USB-Buchse für die LED-Stromversorgung eindringt.

Schärfe und Blende werden bei diesem Objektiv manuell eingestellt. Zum Transport und zur Aufbewahrung lässt sich der Fronttubus abnehmen und im mitgelieferten Koffer verstauen.

Das AstrHori 18mm f/8 2X Macro für Fuji X, MFT, Canon RF (APS-C), Nikon Z (APS-C), L-Mount (APS-C), Canon EF (APS-C) und Sony E (APS-C) ist ab Mitte Juni 2023 für 999 Euro (UVP) erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten der Brenner Import und Handels GmbH.

Technische Daten AstrHori 18mm f/8 2X Macro