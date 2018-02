Mobile Festplatten mit Tasten für Zugangscode

Verbatim hat neue Versionen seiner „Store‘n’ Go“-Speichergeräte vorgestellt. Die Store‘n’Go Secure HDD (1 TB) und die mobile Store‘n’Go Secure SSD (256 GB) sollen Daten durch Hardware-Verschlüsselung und mit einem Tastenfeld für die Eingabe eines Zugangscodes vor unberechtigtem Zugriff schützen.

Dank der AES 256-Bit-Hardware-Verschlüsselung werden die Daten automatisch in Echtzeit bei der Speicherung auf den Geräten verschlüsselt. Mit einem eingebauten Tastenfeld zur PIN-Code-Eingabe speichern die Laufwerke keine Zugangscodes im flüchtigen Speicher, wodurch sie wesentlich sicherer als Laufwerke mit Softwareverschlüsselung sind. Die Eingabe eines aus bis zu 12 Zahlen bestehenden PIN-Codes ermöglicht das „Entsperren“ durch den Benutzer und den Zugriff auf die Inhalte der Festplatte beziehungsweise SSD. Bei Verbindung mit einem Computer oder einem anderen Gerät zeigen die LED-Lampen des Tastenfelds den aktuellen Status an: Rot im gesperrten Zustand, Grün im entsperrten Zustand und Gelb im Administratormodus. Zur zusätzlichen Sicherheit wird die Festplatte nach 20 fehlgeschlagenen Passwort-Eingabeversuchen gesperrt und muss dann neu formatiert werden. Das System ermöglicht auch den Anschluss der Festplatte/SSD an Fernseher und Set-Top-Boxen, die externe Laufwerke und damit „USB-Recording“ unterstützen – eine Funktion, die mit softwareverschlüsselten Festplatten nicht möglich ist.

Die Schnittstelle USB 3.1 GEN 1 mit einem USB-CTM-Anschluss ermöglicht hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten und ist sowohl mit PC- als auch mit Mac-Betriebssystemen kompatibel. Verbatim liefert ein USB-C- auf USB-A-Kabel und einen USB-A- auf USB-C-Adapter für den Anschluss an verschiedene Geräte sowie die Windows-kompatible Nero Backup-Software mit.

Die mobile 1 TB Store ‘n’ Go Secure HDD mit Code-Zugang (PN 53401) kostet 90 Euro. Sie wiegt ca. 280 Gramm, ist 123 mm lang, 76 mm breit und 11 mm dick. Die mobile 256 GB Store ‘n’ Go Secure SSD mit Code-Zugang (PN 53402) kostet 170 Euro. Sie wiegt nur 116 Gramm, ist 93 mm lang, 50 mm breit und 13 mm dick. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Verbatim.