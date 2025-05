Leica präsentiert M11-P Safari

Die Leica Camera AG hat mit der Leica M11-P Safari ein Sondermodell ihrer M11-Reihe vorgestellt, das die Tradition der „Safari“-Editionen fortsetzt. Seit den 1970er Jahren sind diese Kameras für ihre markante olivgrüne Farbgebung bekannt, die auch das aktuelle Modell prägt. Die Deckkappe der Kamera besteht aus massivem Messing und ist mit einer matten, widerstandsfähigen Lackierung in Olivgrün versehen. Passend dazu ist die Belederung ebenfalls in Olivgrün gehalten.

Die Bedienelemente und Einstellräder auf der Vorder- und Oberseite der Kamera sind in Silber gestaltet und setzen einen Kontrast zur olivgrünen Oberfläche. Auf der Rückseite sind die Bedienelemente in Schwarz gehalten. Statt des typischen roten Leica-Logos wurde eine silberne Schraube verwendet, wodurch das Design bewusst reduziert wirkt. Gravuren wie der klassische Leica Fadenkreuzzug und die Schriftzüge „Leica Camera AG“ sowie „Wetzlar Germany“ sollen die exklusive Gestaltung weiter betonen.

In technischer Hinsicht entspricht die Leica M11-P Safari der regulären Leica M11-P. Sie ist mit einem BSI-CMOS-Vollformatsensor ausgestattet, der Aufnahmen in 60, 36 oder 18 Megapixeln ermöglicht. Diese sogenannte „Triple Resolution Technologie“ erlaubt es, die Bildgröße und Details je nach Bedarf flexibel anzupassen. Der interne Speicher umfasst großzügige 256 Gigabyte und bietet Platz für zahlreiche Bilder in den Formaten DNG (Digital Negative) und JPG. Dank eines Monitors mit kratzfester Saphirkristall-Oberfläche und Antireflexbeschichtung bleibt das Display auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gut ablesbar.

Eine Besonderheit ist die Integration der „Content Credentials“-Technologie, die manipulationssichere Metadaten wie das Kameramodell, Urheberinformationen sowie Erstellungs- und Bearbeitungsdaten direkt in den Bildern speichert.

Die Konnektivität der Kamera umfasst Bluetooth, WLAN und eine kabelgebundene Verbindung. Mit der Leica FOTOS App können Bilder schnell und unkompliziert übertragen werden. Die Bluetooth-Low-Energy-Technologie sorgt dabei für eine energieeffiziente Übertragung im Hintergrund.

Das Sondermodell wird mit einem schwarzen Tragriemen geliefert. Die Leica M11-P Safari ist ab sofort weltweit erhältlich. Der Preis liegt bei 9.250 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Leica.