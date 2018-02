Stille und Einsamkeit als neuer Trend bei Adobe Stock

In einem zunehmend enger getakteten Alltag mit wenig Möglichkeiten zur Entspannung sehnen sich immer mehr Menschen, die unter Hektik und Lärm leiden, nach Ruhe, Entspannung und Natur. Dies zeigt sich auch als visueller Trend in der Nachfrage bei Adobe Stock: Bilder, die Ruhe ausstrahlen und Erholung verheißen, erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Im Creative Connection Blog wurde ausführlich über die Flucht vor der Informationsflut und ihren Niederschlag im Angebot von Adobe Stock berichtet.

Um das Thema weiter zu vertiefen, hat Adobe außerdem vier Stock-Anbietern, die mit Ihren Bildern die entsprechende Nachfrage im Adobe-Stock-Angebot erfolgreich bedienen, in gesonderten Beiträgen vorgestellt. In der Adobe-Stock-Galerie „Stille und Einsamkeit“ hat Adobe Stock verschiedene Interpretationen des Visuellen Trends zusammengefasst. Wir geben Ihnen hier nochmal einen Überblick zu den Beiträgen.

Charlie Davis: Illustrationen

Der Londoner Designer und Illustrator Charlie Davis beschreibt seinen Stil selbst als „weitestgehend skurril und warm“. Mit stilisierten Figuren, überspitzten Formen und verschiedenen Texturen erstellt er ausdrucksstarke, farbenfrohe Illustrationen. Dazu lässt er sich von interessanten Menschen, seltsamen und wundersamen Orten, Filmen, Musik und auch der Arbeit anderer Künstler inspirieren. Charlie genießt es, wenn es ruhig ist; „Visuelle Stille“ setzt er als Werkzeug in der Illustration ein, um ein Gefühl von Weite und Leere zu erzeugen.

Sander van der Werf: Landschaftsfotos

Die Bilder des Naturfotografen Sander van der Werf ermöglichen dem Betrachter eine zeitweilige Flucht aus der vom Menschen konstruierten Welt. Seine beeindruckenden Landschaftsbilder waren schon in diversen Outdoormagazinen zu sehen. Für seine Aufnahmen sucht Sander nach großartigen Foto-Locations und plant dann ein kleines Outdoor-Abenteuer in diese Gegend. Wenn er ein bestimmtes Motiv vor Augen hat – etwa beim Trail-Lauf – sucht er sich einen guten Standort und plant die reise entsprechend. Sein Zelt stellt er immer möglichst nahe am geplanten Aufnahmeort auf. Das ermöglicht es ihm, sowohl bei Sonnenuntergang als auch bei Sonnenaufgang fotografieren, was die Chancen auf gutes Licht erhöht. Aber auch, wenn sich die Gelegenheit für gute Fotos einmal nicht bietet, genießt er es trotzdem, fernab der Stadt im Freien zu sein und neue Landschaften zu entdecken.

Enchanted Studios: Animierte Grafiken

Auch bei den animierten Grafiken, also Titel, Blenden und andere Elemente, die direkt in Premiere Pro CC an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden können, scheint es einen Bedarf nach Vorlagen zu geben, die Ruhe und Entschleunigung ausdrücken. Aus diesem Anlass hat Adobe Stock eine maßgeschneiderte Vorlage bei Enchanted Studios in Auftrag gegeben und mit dem Firmengründer Simon Brough über seine Arbeit gesprochen. Simon hat Designkommunikation und TV-Grafik studiert. Er spricht im Interview über seine Berufslaufbahn und erklärt, wie erfolgreiche Motion-Graphics-Vorlagen entstehen.

Stille und Einsamkeit bedeuten auch Simon Brough viel, sowohl privat, als auch für seine Arbeit. Seiner Ansicht nach kann sich die tiefe Konzentration, die sich einstellt, wenn es keinerlei Ablenkung gibt, neben dem Austausch mit anderen sehr positiv auf die Kreativität auswirken.

Michael Schauer: Naturfotografie

Für den Fotografen Michael Schauer haben die rauen, nördlichen Klimazonen der Erde einen ganz besonderen Reiz. Sie vermitteln ihm ein Gefühl vom echten Leben ohne Einschränkungen. Im Norden spürt er die teilweise beängstigende Kraft der Natur, zugleich aber auch ihre Schönheit. In der Umgebung von Gletschern, Eisbergen und Schneefeldern findet er zur Ruhe. Diese möchte er auch mit seinen Fotos vermitteln. Sein Ehrgeiz besteht beim Fotografieren darin, sich von der Masse durch einzigartige Bilder abzuheben. So sucht er nach neuen Blickwinkeln – zum Beispiel mit Teleobjektiven, indem er abseits der ausgetretenen Pfade geht. Bei seinen Bildern ist es ihm wichtig, den Blick des Betrachters zu führen – etwa durch Linien, das Gewicht der Komposition oder unterschiedliche Helligkeitsstufen.

