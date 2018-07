Phase One hat heute mit der Latitude-Serie zwei neue Style Packs für Capture One veröffentlicht. Dabei handelt es sich um insgesamt 48 Presets, die dazu dienen, mit einem Klick eine bestimmte Bildstimmung zu erzeugen. Die neue Serie besteht aus den zwei Paketen Latitude | Deep Forest und Latitude | Sunbound. Die Styles beinflussen Gradationskurven, Sättigung und Farbbalance. Dabei bleiben wichtige Parameter wie Belichtung, Weißabgleich oder Tonwerte unverändert.

Latitude | Deep Forest enthält kühle Nuancen, die laut Phase One an die Farbstimmung von „eindrucksvollen, uralten Wäldern“ angelehnt sind und jeder Aufnahme Tiefe und einen außergewöhnlichen Look verleihen. Mit Latitude | Sunbound sollen die wärmeren Töne abgedeckt werden, die typisch für „sonnendurchflutete, wilde Landschaften“ sind. Jedes der beiden Packs umfasst acht verschiedene Styles in drei Varianten (original, hell, dunkel).

Die neuen Packs bauen auf den aktuellen Neuerungen von Capture One 11.1 auf, zu denen unter anderem ein optimierter Styles-Workflow gehört. Ein Pack kann einfach per Doppelklick installiert werden. Alternativ lässt es sich über das Werkzeug „Stile und Voreinstellungen“ oder per Drag-und-Drop auf das Capture One-Menüsymbol importieren.

Die Style Packs gibt es im Capture One Onlinshop für jeweils 49 EUR. Beide Style Packs zusammen kosten noch bis zum 27. Juli 2018 69 Euro.