DxO veröffentlicht Updates für PurRAW, PhotoLab und Nik Collection

DxO hat neue Versionen der Anwendungen Nik Collection, PhotoLab und PureRAW veröffentlicht. Die wichtigsten Neuerungen: 30 Papiertexturen für Analog Efex, verbesserte KI-Maskierung für PhotoLab und die Integration von PureRaw als Smartfilter in Photoshop.

Nik Collection 8.2: Papiertexturen für analoge Bildwirkung

DxO erweitert die Nik Collection, das Plug-in-System für Adobe Photoshop, um ein neues Werkzeug für Papiertexturen im Analog-Efex-Modul. Es stehen 30 neue authentische Papiertexturen, inspiriert von klassischen fotografischen und künstlerischen Papieren, zur Verfügung. Die Bandbreite reicht von matten Kunstdruckstrukturen bis zu grob gemaserten Aquarellpapieren.

Fotografen können die Intensität und den Mischmodus der Texturen gezielt steuern. So lässt sich beispielsweise ein Porträt mit einer feinen, samtigen Oberfläche versehen, die an hochwertige Galerieabzüge erinnert. Landschaftsaufnahmen sollen durch grobe Papierstrukturen an Tiefe und Charakter gewinnen – ähnlich wie bei traditionellen Fine-Art-Drucken, die in Ausstellungen hängen.

Nik Collection 8.2 ist ab sofort für macOS und Windows erhältlich. Die einzelnen Anwendungen lassen sich als Plug-ins in Photoshop, Lightroom und DxO PhotoLab integrieren oder als eigenständige Anwendungen nutzen. Eine neue Lizenz kostet 160 Euro, das Upgrade von Nik Collection 6 oder 7 ist für 90 Euro verfügbar. Besitzer der Nik Collection 8 erhalten das Update kostenlos. DxO bietet eine 30-tägige Testversion an. Weitere Informationen finden Sie auf der DxO-Website.

DxO PhotoLab 9.2: leistungsfähigere Maskierung und Workflow-Verbesserungen

Leistungsfähigere KI-Masken

PhotoLab, DxOs Raw-Entwicklungssoftware, erhält mit Version 9.2 verbesserte Maskierungswerkzeuge auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI). Laut DxO sorgen eine verbesserte Freistellung und eine optimierte Empfindlichkeitsschwelle für makellose, detailgenaue Kanten, selbst bei komplexen Motiven.

Neu organisierbare Masken mit verbesserter Benennung:

Anwender können Masken und Submasken jetzt beliebig anordnen, was für mehr Übersicht und Kontrolle bei lokalen Anpassungen sorgt. Die Software vergibt beim Duplizieren automatisch fortlaufende Nummern für Masken, wodurch Verwechslungen vermieden und Zeit gespart wird.

Neue Filter in der Fotothek:

In DxO PhotoLab 9.2 erleichtern drei neue Suchfilter das schnelle Auffinden von Bildern. Neben den bisherigen Optionen lassen sich jetzt gezielt unbearbeitete Bilder, nur bearbeitete Bilder oder Bilder mit lokalen Korrekturen filtern.

Verbessertes Protokoll für Windows:

Nun ist auch unter Windows das aus macOS bekannte Bearbeitungsprotokoll verfügbar, das jeden Bearbeitungsschritt speichert – selbst über mehrere Sitzungen hinweg. So können Anwender jederzeit zu einem beliebigen Punkt ihres Workflows zurückkehren und die Bearbeitung bleibt durchgehend nachvollziehbar und lückenlos.

DxO PhotoLab 9.2 ist ab sofort für macOS und Windows erhältlich. Eine neue Lizenz kostet 240 Euro, das Upgrade von PhotoLab 7 oder 8 gibt es für 120 Euro. Auch hier erhalten Besitzer von PhotoLab 9 das Update kostenlos. Interessenten können eine 30-tägige Testversion nutzen. Weitere Informationen finden Sie auf der DxO-Website.

DxO PureRAW 5.5: Smartfilter-Integration für Photoshop

PureRAW, das Raw-Preprocessing-Tool von DxO, lässt sich ab Version 5.5 direkt als Smartfilter in Adobe Photoshop nutzen. Anwender profitieren von einer nicht-destruktiven Bearbeitung: Änderungen bleiben jederzeit reversibel, das Originalbild bleibt unangetastet.

PureRAW verwendet die Technologien DeepPRIME 3 und DeepPRIME XD3 – KI-basierte Verfahren zur Rauschminderung und Detailwiederherstellung. Damit positioniert sich PureRAW als Alternative zu Adobe Camera Raw, dem Standard-Raw-Konverter in Photoshop. Fotografen können beispielsweise ein verrauschtes Nachtbild mit wenigen Klicks optimieren und die Bearbeitung jederzeit anpassen, ohne Qualitätsverluste zu riskieren.

DxO PureRAW 5.5 ist ab sofort für macOS und Windows verfügbar. Die neue Lizenz kostet 120 Euro, das Upgrade von PureRAW 3 oder 4 ist für 80 Euro erhältlich. Das Update ist für Besitzer von PureRAW 5 gratis, eine 14-tägige Testversion steht zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von DxO.