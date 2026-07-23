CyberLink erweitert PowerDirector 365 um agentische KI und Chat-Bearbeitung

CyberLink erweitert seine Videobearbeitungssoftware PowerDirector 365 in der Windows-Version um drei neue KI-Funktionen. Neu sind „KI Storytelling“, „Edit by Chat“ und „Auto Reframe“. Die Werkzeuge sollen wiederkehrende Arbeitsschritte beim Videoschnitt automatisieren – von der Zusammenstellung einer Geschichte über die Bearbeitung per Texteingabe bis zur Anpassung an unterschiedliche Plattformformate. Die Funktionen stehen ab sofort in PowerDirector 365 für Windows sowie in der Director Suite 365 zur Verfügung.

KI erstellt Storyboard aus Fotos und Videoclips

Mit „KI Storytelling“ führt CyberLink nach eigenen Angaben erstmals einen agentischen KI-Ansatz in PowerDirector ein. Nutzer beschreiben zunächst in eigenen Worten den gewünschten Handlungsverlauf, anschließend analysiert die Software ausgewählte Fotos und Videoclips, erkennt Schlüsselmomente und ordnet das Material automatisch zu einem Storyboard mit Szenen, Bildabfolgen, Vertonung und Untertiteln an.

Die Szenenstruktur soll sich jederzeit über die Beschreibung anpassen lassen. Für die Vertonung stehen KI-generierte Stimmen oder eine geklonte eigene Stimme zur Verfügung; außerdem ergänzt die Software passende Hintergrundmusik. Die Funktion unterstützt auch die deutsche Sprache bei der Inhaltserstellung und Sprachsynthese. Das fertige Storyboard bleibt laut CyberLink vollständig editierbar und kann entweder direkt als Video exportiert oder zur weiteren Bearbeitung auf die Zeitleiste übernommen werden.

Bearbeitung per Texteingabe

Mit „Edit by Chat“ lassen sich Bearbeitungsschritte in natürlicher Sprache beschreiben. Per Texteingabe können Nutzer beispielsweise störende Personen oder Objekte aus Videoclips entfernen, Lichtstimmungen verändern oder einen bestimmten Bildstil anwenden. Als Beispiele nennt CyberLink einen sonnigeren Himmel oder einen sogenannten Ghibli-Look. Komplexe Bearbeitungsschritte sollen sich dadurch ohne den direkten Einsatz klassischer Werkzeuge ausführen lassen.

Videos automatisch für verschiedene Plattformen zuschneiden

Die Funktion „Auto Reframe“ passt Videos automatisch an unterschiedliche Seitenverhältnisse wie 1:1, 9:16 oder 16:9 an. Dabei erkennt die Software das Hauptmotiv und positioniert es beim Zuschneiden im optimalen Bildausschnitt. Neu ist außerdem die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Clips. Anschließend lassen sich die automatisch erzeugten Ausschnitte über Keyframes individuell nachbearbeiten.

Gerade für Content Creator, die dieselbe Produktion parallel auf Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTube veröffentlichen, kann das den Aufwand für unterschiedliche Videoformate reduzieren.

PowerDirector 365 ist eine Videobearbeitungssoftware für Windows und macOS, die sich an Einsteiger, ambitionierte Anwender und Content Creator richtet. Sie deckt den kompletten Workflow von der Sichtung und dem Schnitt über Farbkorrekturen, Titel, Effekte und Audiobearbeitung bis zum Export für verschiedene Plattformen ab. Ergänzt wird der Funktionsumfang durch zahlreiche KI-Werkzeuge, etwa zum Freistellen von Personen, Entfernen von Objekten, Verbessern der Tonqualität oder zur automatischen Anpassung von Videos an unterschiedliche Seitenverhältnisse für soziale Netzwerke.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen KI-Funktionen sind ab sofort Bestandteil von PowerDirector 365 für Windows und der Director Suite 365 für Windows. Das Jahresabonnement von PowerDirector 365 kostet laut Hersteller rund 80 Euro, die Director Suite 365 ist für 140 Euro pro Jahr erhältlich. Alle neuen Funktionen sind in beiden Abonnements enthalten – allerdings derzeit nur in der Windows-Version. Weitere Informationen finden Sie auf der Cyberlink-Website.