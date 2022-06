Capture One für iPad ist da

Capture One hat das lange erwartete Capture One für iPad als Ergänzung zu Capture One Pro veröffentlicht. Anders als die Desktop-Version gibt es Capture One für iPad leider nur im Abo. Dieses kann über den Apple App Store für monatlich 4,99 USD abgeschlossen werden. Dafür haben Anwender dank Cloud Transfer die Möglichkeit, plattformübergreifend zu arbeiten und zwischen der Desktop- und der iPad-Version zu wechseln. Sieben Tage lang lässt sich die iPad-App kostenlos testen.

Capture One für iPad ist ein vollwertiger Raw-Konverter mit katalogbasierter Dateiverwaltung. Die erste Version der App bietet noch längst nicht alle geplanten Funktionen, aber wichtige Aufgaben wie die Sternchen-Bewertung von Bildern, die Farbkennzeichnung, die Anwendung von Stilen und Voreinstellungen, das Zuschneiden und Drehen sowie Weißabgleich, Belichtung, Dynamikbereich, Klarheit, Rauschreduzierung und mehr lassen sich damit bereits erledigen. Auch das Kopieren von Bearbeitungsschritten und gleichzeitige Anwenden auf mehrere Bilder ist möglich. Bilder können per Kabelverbindung direkt von der Kamera importiert werden. Wer die neueste Version von Capture One Pro hat, kann seine Bilder vom iPad direkt an die Desktop-Anwendung übertragen. Eine Tethering-Funktion sowie die Einführung von Masken und Ebenen sind für künftige Updates geplant.

Die Nutzeroberfläche und Bedienung hat wenig Gemeinsamkeiten mit Capture One Pro. Das Design ist vielmehr für die beidhändige Steuerung mit Touch-Gesten optimiert.

Mehr über die Funktionen von Capture One für iPad erfahren Sie im Capture One Blog und im App Store. Das folgende Video ist eine Aufzeichnung der Live-Produktvorstellung. Capture One für iPad gibt es unter anderem mit deutschsprachiger Benutzeroberfläche.