7Artisans stellt zwei neue manuelle Festbrennweiten für Vollformatkameras vor

Der chinesische Hersteller 7Artisans kündigt zwei neue Festbrennweiten für spiegellose Vollformatkameras an: das Porträtobjektiv „7Artisans 75mm f/1,4“ und das Weitwinkel „7Artisans 14mm f/2,8“. Beide Objektive sind ausschließlich manuell bedienbar und kommen für Kameras mit Sony E-, Nikon Z, Canon RF und L-Mount auf den Markt.

Das „7Artisans 75mm f/1,4“ bietet sich in erster Linie als klassisches Porträtobjektiv an. Die Kombination aus mittlerer Telebrennweite und der großen maximalen Blendenöffnung von f/1,4 ermöglicht die fotografische Freistellung durch gezielten Einsatz der geringen Schärfentiefe.

Der optische Aufbau des Objektivs besteht aus sechs Elementen in sechs Gruppen mit mehrschichtiger Vergütung. Die Naheinstellgrenze liegt bei 70cm. Das Metallgehäuse des circa 408 Gramm schweren und 62 x 77 Millimeter (DxL) großen Objektivs ist mit einem 58-Millimeter-Filtergewinde ausgestattet. Der Blendenring ist mit einem nicht deaktivierbaren Rastmechanismus versehen.

Das „7Artisans 14mm f/2,8“ eignet sich mit einem Bildwinkel von 116° vor allem für Landschafts-, Architektur- und Astrofotografie. Nach Herstellerangaben sorgt die Konstruktion aus 13 Elementen in 9 Gruppen – darunter zwei asphärische, fünf hochbrechende sowie drei mit geringer Farbstreuung – für höchste Schärfe und effektive Kontrolle von Verzeichnung und Farbsäumen. Zehn Blendenlamellen erzeugen laut 7Artisans einen sehr ansprechenden Blendenstern bei punktförmigen Lichtquellen. Der Blendenring lässt sich von rastend und stufenlos umstellen – ein Vorteil beim Filmen. In das vordere Ende des Metallgehäuses ist ein 77-Millimeter-Filtergewinde eingearbeitet.

Zusätzlich zur integrierten tulpenförmigen Sonnenblende lässt sich eine äußere Gegenlichtblende anschrauben. Diese ist ebenfalls mit einem 77mm-Filtergewinde für das Anbringen von Schraubfiltern ausgestattet. Die Naheinstellgrenze des Weitwinkelobjektivs liegt liegt bei 43 cm, das Gewicht beträgt 504 g.

Das Das 7Artisans 75mm f/1,4 wird für 219 Euro (UVP) angeboten, das 7Artisans 14mm f/2,8 kostet 332 Euro (UVP). Weitere Informationen finden Sie auf der 7Artisans-Website des Vertriebspartners Brenner Import und Handels GmbH.