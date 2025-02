AImagine – Ausstellung zu Fotografie und generativer KI

Cherry Airlines, © Pascal Sgro

Derzeit findet in Brüssel zum neunten Mal das „Photo Brussels Festival“ statt. Noch bis zum 23.2.2025 stellen Hunderte von Fotografen an 46 Orten der Stadt ihre Bilder aus – in Galerien, Kunstzentren und Institutionen sowie an privaten Örtlichkeiten. Im vergangenen Jahr zog das Festival über 100000 Besucher an. Ein Highlight des diesjährigen Festivals ist die Ausstellung AImagine – Photography and Generative Images, die ihre Pforten noch bis zum 25. Juni geöffnet hat.

Die Ausstellung AImagine ist der kreativen Kombination von Fotografie und generativer KI gewidmet. Im Kunstzentrum Hangar, an der Place du Châtelain 18, präsentieren 18 Künstlerinnen und Künstler ihre Projekte, in denen sie historische Ereignisse, Figuren oder besondere Momente der jüngeren Geschichte mittels generativer KI neu interpretieren. Darunter sind unter anderem die sechs Siegerprojekte eines vom Hangar im Juni letzten Jahres initiierten Wettbewerbs mit der Aufgabenstellung, historische Ereignisse, Personen oder Situationen durch künstliche Intelligenz neu zu interpretieren und gestalten. Die prämierten Projekte sollen die neuen kreativen und konzeptionellen Möglichkeiten aufzeigen, die sich aus der Verschmelzung von Fotografie und generativer Bildgebung ergeben.

Mit dem oben gezeigten Bild lässt Pascal Sgro die 1950er Jahre durch die Schaffung der fiktiven Fluggesellschaft Cherry Airlines wieder aufleben. In dieser Zeit symbolisierte der Flugverkehr Fortschritt und Eleganz.

Weitere teilnehmende Künstler sind Jordan Beal (FR), François Bellabas (FR), Mathieu Bernard-Reymond (CH), Philippe Braquenier (BE), Brodbeck et de Barbuat (FR), Michael Christopher Brown (USA), Delphine Diallo (USA), Bruce Eesly (DE), David Fathi (FR), Nicolas Grospierre (PL), Isidore Hibou (FR), Particia Jacomella (CH), Claudia Jaguaribe (BR), Robin Lopvet (FR), Alisa Martynova (IT), Justine Van den Driessche (FR) und Alexey Yurenev (USA).

Mehr Informationen finden Sie auf der Website zum „Photo Brussels Festival“.