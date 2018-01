Was macht das Licht mit den Druckfarben?

Vor einem Jahr hatten wir in DOCMA die Vorbereitung und Herstellung eines elf Meter ­breiten Panoramas vorgestellt und versprochen, in dieser Ausgabe darüber zu berichten, wie sich die Farben in dieser Zeit verändern würden. Ein knappes Fazit von Doc Baumann.

Wir können es ganz kurz machen: Die Farben haben sich nicht stark verändert.

Zu dem Ausdruck hatten wir damals (vergleiche DOCMA 74, Seite 101) geschrieben: „Gedruckt hat Printzilla das Panorama auf einer Mimaki JV 300-160 mit Mimaki SS21 Tinten auf Euromedia Fronlit Produktion FR 510 GSM, 10 pass bidirektional mit 720 dpi, aus acht Tintenkassetten. Die verwendete Farbe ist UV-beständig; unser Langzeittest wird das prüfen.“

Da es wenig aussagekräftig gewesen wäre, einen Ausschnitt des Rom-Panoramas (unten) damals und heute zu ­fotografieren, hatte ich vier identische Testdrucke (oben) anfertigen lassen: Der erste lag ein Jahr lang lichtdicht in einer Schublade, der zweite direkt hinter einem Fenster in Südrichtung, der dritte war an einer Nordfassade angebracht, der vierte in Südrichtung bei etwa 1500 Sonnenstunden.

Die unbearbeiteten Fotos der Testdrucke nach einem Jahr Lichtexpo­sition sehen Sie oben. Um sie genauer vergleichen zu können, habe ich die Farbflächen mit Photoshops Weichzeichnungs-Filter »Durchschnitt« bearbeitet (um beim Ermitteln der Farben Abweichungen aufgrund der Materialstruktur zu eliminieren) und dann die CMYK-Werte gemessen.

Ergebnis: Es gibt Abweichungen vor allem bei Cyan und Blau, die anderen Farben variieren kaum. Das Versprechen, der Druck sei auch bei starker Sonneneinstrahlung farbstabil, wurde also weitgehend eingehalten.

