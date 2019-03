Muster entfernen per FFT

Während ich am Premium-Workshop rund um das Thema „Störungen und Störenfriede aus Bildern entfernen“ (Arbeitstitel 😉 ) für die kommende DOCMA schrieb, erreichte mich die Anfrage eines Leser, der Probleme mit gescannten Familienfotos hatte. Diese hatte alle eine geprägte Papieroberfläche, die durch die Scanbeleuchtung sehr störend in Erscheinung trat.

Erstaunlich, was mit dem Pattern Suppressor v2.5 möglich ist!

Muster entfernen per Filter

Nun gibt es verschiedene Strategien, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Man könnte die Bilder in verschiedenen Drehwinkeln mehrfach scannen und dann in Photoshop im Stapelmodus »Median« kombinieren, wodurch sich die Störung ausmitteln sollte. Es gibt auch Scanner, die das Problem durch angepasste Beleuchtung schon im Ansatz vermeiden. Aber wenn das alles nicht mehr möglich ist, bleibt nur noch die Retusche.

Mit einem sogenannten FFT-Filter (FFT steht für fast Fourier transform) kann man regelmäßige Muster ziemlich gut aus einem Bild herausrechnen, ohne dass es zu einem wesentlichen Schärfeverlust kommt. Das Dumme ist nur: Photoshop, der Platzhirsch der Bildbearbeitungsprogramme hat von Haus aus keinen solchen Filter an Bord (Affinity Photo dagegen schon).

Eine hochwertige, kostenlose Lösung für Photoshop

Auf der Suche nach einer Lösung bin ich über das großartige Plug-in/Aktionen-Paket zur Musterentfernung von Ronald Chambers, Francesco Pierfederici und Jonas M. Rogne gestolpert. Deren „Pattern Suppressor v2.5“ funktioniert für alle Photoshop-Versionen ab Photoshop CS5 und es gibt ihn sowohl für Windows als auch für macOS.

Auf der Suche nach verschiedenen Beispielbildern schickte mir Doc Baumann dieses Selbstporträt mit einer künstlichen Musterüberlagerung als Challenge …

… eine Challenge, die ich mit dem Pattern Suppressor v2.5 sehr gut meistern konnte. Ohne FFT-FIlter wäre hier nur eine Kombination verschiedener Weichzeichner zur Reduzierung der Muster möglich gewesen – die in einem ziemlichen Pixelmatsch geendet hätten. In der Praxis sind Prägemuster nicht so perfekt angeordnet wie die künstliche Struktur in diesem Beispiel. Die Ergebnisse aber genauso beeindruckend, wie Sie in DOCMA 88 sehen werden. 😉

In der kommenden DOCMA 88 zeige ich die Anwendung und Vorgehenweise an einem Beispiel aus der Praxis. Hat man den Workflow einmal verstanden, ist die Vorgehensweise schnell und durchdacht – und vor allem deutlich flexibler in der Abstimmung als viele vorgefertigte Plug-ins – und mit wirklich sehr gutem Artefakt-armen Ergebnissen.

Falls Sie regelmäßige Muster aus Ihren Bildern entfernen müssen (zum Beispiel auch Druck- oder Bildschirm-Muster) stellt der kostenlose Pattern Suppressorv2.5 für mich derzeit die Referenz dar, an der sich alle anderen Plug-ins messen lassen müssen. Unter diesem Link finden Sie den Download sowie eine englische Beschreibung der Anwendung der Filter und Aktionen.

Empfehlung!

Beste Grüße und ein schönes Wochenende!

Olaf