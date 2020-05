Studiolicht Rezept: Peter Hurley Headshots

Send an email

Peter Hurley? War das nicht der Typ, der ganz einfache Business-Porträts zur großen Kunst erhoben hat? Genau der ist gemeint bei diesem Studiolicht Rezept. Das Besondere an Hurleys Bildern liegt in den „Catchlights“, also den Lichtreflexen der Augen. Hier hat das ehemalige Fotomodel die von Martin Schoeller bekannte Technik noch etwas verfeinert. Statt zwei Katzenaugen-Lichtstreifen erkennt man bei seinen Arbeiten ein Dreieck aus Striplights. Auch wenn Hurley sein Porträttechnik-Repertoire inzwischen erweitert hat, gelten diese Licht-Dreiecke immer noch als sein fotografisches Markenzeichen.

Raumbedarf

3,00 Meter Breite

3,00 Meter Tiefe

2,30 Meter Höhe

Umgebung / Requisiten

Boden-/Wandfarbe: sehr helles Grau

Hintergrund: Weißer Rollkarton

Hauptlicht – 1

1 Studioblitz 500 W/s

Striplight 25 × 130 Zentimeter

1,75 Meter Höhe / Neigung: 25°

Stufe 6.5 (44 W/s)

ca. 1,40 Meter Entfernung zum Model

Hauptlicht – 2

1 Studioblitz 500 W/s

Striplight 25 × 130 Zentimeter

1,75 Meter Höhe / Neigung: 25°

Stufe 6.5 (44 W/s)

ca. 1,40 Meter Entfernung zum Model

Aufhelllicht

1 Studioblitz 500 W/s

Striplight 25 × 90 Zentimeter

0,70 Meter Höhe / Neigung: -40°

Stufe 6.5 (44 W/s)

ca. 1,40 Meter Entfernung zum Model

Kamera

Vollformat/ 200 Millimeter Brennweite

Weißabgleich: 5500 K

Blende f/5.6 / Zeit: 1/125s / ISO: 100

Höhe 1,60 Meter

Entfernung zum Model: ca. 1,30 Meter

Mehr Infos

Set.a.light 3D-Community Light Setup ID 11033096

Download Studiolicht Rezept: www.docma.info/21871