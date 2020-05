Studiolicht Rezept: Martin Schoeller Headshots

Send an email

Der deutschstämmige US-Fotograf Martin Schoeller hat mit seinen extremen Nahporträts von Prominenten Weltruhm erlangt. Was seine Fotos auszeichnet, sind die beiden senkrechten Lichtstreifen in den Augen. Technisch lassen sich seine Bilder relativ leicht imitieren: Man muss dazu lediglich zwei lange schmale Lampen links und rechts der Kamera aufstellen und die Porträtierten vor einen hellen Hintergrund platzieren. Der Rest besteht in der hohen Kunst, hinlänglich berühmte Menschen vors Objektiv zu bekommen.

Raumbedarf

2,00 Meter Breite

3,00 Meter Tiefe

2,40 Meter Höhe

Umgebung / Requisiten

Boden-/Wandfarbe: sehr helles Grau

Hintergrund: Heller Karton

Hauptlicht – 1

1 Studioblitz 500 W/s

Striplight 35 × 90 Zentimeter

1,70 Meter Höhe / Neigung: 15°

Stufe 6.0 (31 W/s)

ca. 1,20 Meter Entfernung zum Model

Hauptlicht – 2

1 Studioblitz 500 W/s

Striplight 35 × 90 Zentimeter

1,70 Meter Höhe / Neigung: 15°

Stufe 6.0 (31 W/s)

ca. 1,20 Meter Entfernung zum Model

Kamera

Vollformat/ 135 Millimeter Brennweite

Weißabgleich: 5500 K

Blende f/4 / Zeit: 1/125s / ISO: 100

Höhe 1,70 Meter

Entfernung zum Model: ca. 1,20 Meter

Mehr Informationen

SAL-Light Setup ID 11033097

Studiolicht Rezept-Download: www.docma.info//21870