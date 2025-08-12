DOCMATALKS: Unser Podcast zur Transformationskultur in Zeiten der Digitalisierung

DOCMA betritt Neuland: Der erste DOCMATALKS-Podcast ist ab sofort auf Spotify verfügbar und wird demnächst auch bei Apple Podcasts zu finden sein. In dieser Audio-Premiere wagen wir einen unterhaltsamen wie tiefgründigen Blick auf die Schnittstellen zwischen Kultur, Mediengeschichte, Technik und Künstlicher Intelligenz – also in das, was man als „Transformationskultur“ bezeichnet.

Wenn der Messias zum Influencer wird

Die Auftaktepisode widmet sich einem Phänomen, das vermutlich selbst die Schreiber der biblischen Offenbarung überrascht hätte: KI-generierten biblischen Influencern. Mit kritischem Blick und feiner Ironie sezieren wir, wie Jesus plötzlich als moderner TikTok-Vlogger mit makellosem Bartstyling und Selfie-Stick die Sozialen Medien erobert.

Was auf den ersten Blick wie eine bizarre Randnotiz der Digitalisierung wirkt, offenbart sich bei näherem Hinsehen als faszinierendes Spiegelbild unserer Zeit: Die heiligen Texte, die einst durch Gutenbergs Buchdruck revolutionäre Verbreitung fanden, durchlaufen erneut eine mediale Transformation – diesmal von KI orchestriert und von Algorithmen kuratiert. Der Podcast zeichnet diese Entwicklung von den Radiopredigern über die Televangelisten bis zum KI-Jesus nach und stellt damit die Frage: Was passiert mit der Botschaft, wenn die Technik zum Medium und der Algorithmus zum Missionar wird?

Jetzt gratis abonnieren

DOCMATALKS ist kostenlos und ab sofort auf Spotify verfügbar. Der kurz gehaltene, wöchentlich neu erscheinende Podcast richtet sich an alle, die an der Schnittstelle von Kreativpraxis und medienkultureller Reflexion arbeiten oder sich für die Zukunft der visuellen Kommunikation interessieren.

Während die meisten Technik-Podcasts bei der reinen Anwendung verharren, wagt DOCMATALKS den Blick hinter die Kulissen der digitalen Bilderwelten und fragt nach dem Wie und Warum. Hier treffen Handwerk und Haltung aufeinander – ein Audio-Format, das nicht nur informiert, sondern zum Nachdenken anregt und unterhaltsam provoziert.