Die Pixel-Aristokratie: Wenn 100 Megapixel kulturelles Erbe erhalten

Ein präziser Blick auf den jüngsten Vergleichstest von 100-Megapixel-Systemen enthüllt mehr als nur technische Unterschiede; er zeigt den schmalen Grat zwischen digitaler Bewahrung und finanzieller Realität im Museumsalltag. Daneben beantwortet er die Frage, warum eine Kamera, die für 99 Prozent aller Fotografen exzellent ist, für die Archivierung von Kulturgut ungeeignet sein kann.

In der Fotografie verlieren wir uns oft in subjektiven Debatten über Bildanmutung und Charakter. Aber gibt es eine Nische, in der nur harte, messbare Fakten zählen: die Digitalisierung von Kulturgut. Hier geht es nicht um gefällige Porträts oder dramatische Landschaften, sondern um die Schaffung eines digitalen Zwillings, der dem Original in jeder Hinsicht so nahe wie möglich kommt. Für diese sakrosankte Aufgabe hat sich in den USA ein Standard etabliert, der als unbestechlicher Richter fungiert: FADGI.

FADGI: Der gnadenlose TÜV für digitale Archive

FADGI, die „Federal Agencies Digital Guidelines Initiative“, ist im Grunde eine gemeinsame Anstrengung von US-Bundesbehörden, um verbindliche Richtlinien für die Digitalisierung von historischem und kulturellem Material zu schaffen. Diese Initiative hat ein vierstufiges Sternesystem entwickelt, das die Qualität einer digitalen Reproduktion anhand einer ganzen Reihe komplexer Parameter bewertet. Die höchste Stufe, FADGI 4 Sterne, ist das erklärte Ziel für die Langzeitarchivierung von unersetzlichen Objekten. Sie verlangt Perfektion in Bereichen wie Auflösung, geometrischer Genauigkeit, Rauschverhalten, Belichtungskonstanz und vor allem Farbtreue. Man könnte FADGI als den TÜV für die digitale Ewigkeit bezeichnen; ein Standard, der sicherstellen soll, dass Forscher in 200 Jahren einer digitalen Kopie genauso vertrauen können wie dem physischen Original. In Europa existieren mit den METAMORFOZE-Richtlinien ähnliche, wenn auch nicht identische Bestrebungen. Dem strengen FADGI-Regime hat das Team von Capture Integration, renommierte Experten für Mittelformatsysteme, nun drei der führenden 100-Megapixel-Kameras unterworfen. Ein Test, der für viele Archive, Museen und Bibliotheken von entscheidender Bedeutung ist.

Die Kontrahenten im Ring

Um ein faires und vergleichbares Ergebnis zu erzielen, haben sie alle Systeme unter penibel kontrollierten Bedingungen getestet: Die Kameras wurden so positioniert, dass sie die Testcharts mit einer nativen Auflösung von 400 ppi erfassten, alle Objektive wurden auf Blende f/11 eingestellt und die ISO-Empfindlichkeit auf den Basiswert 100 fixiert. Die Auswertung der resultierenden TIFF-Dateien übernahm die spezialisierte Software NimbusQ∆ von Phase One, die ein Bild anhand von 16 Qualitätskategorien analysiert und einen FADGI-Konformitätswert in Prozent ausgibt.

Im Ring standen:

Phase One IQ3 100MP: Das digitale Rückteil mit seinem 53,7 x 40,4 mm großen Sensor, montiert an einem XF-Kameragehäuse mit einem Schneider Kreuznach 80mm Blue Ring II Objektiv.

Hasselblad X2D 100C: Die spiegellose Mittelformatkamera mit ihrem 43,8 x 32,9 mm großen Sensor und dem XCD 80mm f/1.9 Objektiv.

Fujifilm GFX 100S II: Ebenfalls mit einem 43,8 x 32,9 mm Sensor ausgestattet und mit dem GF 80mm f/1.7 R WR Objektiv angetreten.

Das Urteil: Qualität, Kosten und ein unerwarteter Dämpfer

Das Ergebnis des Shootouts ist ebenso klar wie für manchen ernüchternd. Das System von Phase One erreichte im Einzelbildmodus einen FADGI-Score von 97% und erfüllt damit souverän die strengen Vier-Sterne-Anforderungen. Diese Leistung hat allerdings ihren Preis: Ein komplettes, FADGI-4-konformes Reproduktionssystem auf Basis der IQ3 100MP schlägt mit rund 46.000 US-Dollar zu Buche.

Die Hasselblad X2D 100C scheiterte im Einzelbildmodus an den hohen Hürden des Standards. Im Multi-Shot-Modus jedoch, bei dem die Kamera mittels Sensor-Shift mehrere Aufnahmen zu einem Bild mit höherer Farb- und Detailauflösung verrechnet, erreichte sie einen beeindruckenden Score von 91% und damit ebenfalls die FADGI-4-Konformität. Dies ist besonders bemerkenswert, da Hasselblad diese Funktion erst 2024 per Firmware-Update nachreichte. Der entscheidende Vorteil: Ein komplettes, FADGI-4-taugliches System auf Hasselblad-Basis lässt sich für weniger als die Hälfte des Preises des Phase-One-Systems zusammenstellen.

Die größte Überraschung lieferte die Fujifilm GFX 100S II. Obwohl sie im Einzelbildmodus die Hasselblad sogar übertraf, scheiterte auch sie an den FADGI-4-Normen. Gravierender waren jedoch fundamentale Probleme, die im hochkontrollierten Testumfeld zutage traten. Die Tester stellten eine inakzeptable Belichtungsinkonsistenz fest, die sowohl bei Dauerlicht als auch mit Blitz, mit mechanischem und elektronischem Verschluss auftrat. Noch problematischer war der Multi-Shot-Modus: Hier traten geometrische Verzerrungen und Skalierungsfehler auf, die das Bild über die Fläche hinweg veränderten – ein absolutes K.o.-Kriterium für die exakte Reproduktion von Kunstwerken. Das Fazit von Capture Integration ist daher unmissverständlich: Obwohl die GFX-Systeme für 99% aller Fotografen hervorragend sind, können sie für den speziellen Arbeitsablauf im Bereich des Kulturerbes derzeit nicht empfohlen werden.

Die Konsequenzen für die Praxis

Die Ergebnisse zeichnen ein klares Bild des Marktes. Für Institutionen mit dem nötigen Budget, die auf kompromisslose Qualität im Einzelbildmodus angewiesen sind, bleibt Phase One der unangefochtene Spitzenreiter im Bereich der Kulturerbe-Digitalisierung.

Für alle anderen stellt die Hasselblad X2D 100C im Multi-Shot-Modus eine technologisch ausgereifte und vor allem wirtschaftlich attraktive Alternative dar, um die höchsten Qualitätsstandards zu erfüllen. Sie demokratisiert den Zugang zu FADGI-4-konformer Digitalisierung und ermöglicht es auch kleineren Institutionen, ihre Schätze für die Nachwelt in höchster Güte zu bewahren.

Die Lehre aus diesem Vergleich ist vielschichtig. Er zeigt, dass allgemeine Bildqualität und die Eignung für einen hochspezialisierten, wissenschaftlichen Prozess zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Und er zwingt jede Institution, die vor der gewaltigen Aufgabe der Digitalisierung ihrer Bestände steht, zu einer strategischen Entscheidung: Investiert man in die absolute, aber teure Perfektion für wenige ausgewählte Objekte oder wählt man den preislich vernünftigeren Weg, um mehr von unserem kollektiven Gedächtnis vor dem Verfall zu retten? Bei begrenzten Budgets ist dies keine technische, sondern eher eine kulturelle Frage.