Zusatzmaterial „Verhunzte Tattoos“

Midjourney-Prompts und Hintergrundinfos von Marie Hübner

wide angle, 35mm film, depth of field, grain, a photorea- listic image of an old, faded tattoo of a poppy, the tattoo is on the upper arm of an old lady but the picture only shows the tattoo on the wrinkled tattooed skin, the light- ing is natural –ar 5:7 –s 711 –chaos 13

Eins der aller ersten Bilder im Vorbereitungsprozess.

35mm film, depth of field, grain, raw candid photo, 1980s style photo, 50mm lens, a photorealistic image of a black man’s leg with tattoos, the picture focuses on an old school rose-tattoo on his upper leg, the lighting is natu- ral and atmospheric, snapshot, grunge, street photography

–ar 5:7 –s 625

Zu Beginn waren die Blumen meist vor allem im Raum verteilt, oder waren auf den Kleidungsstücken, anstatt auf der Haut. Bis ich den „–no“-Parameter entdeckt habe.

photorealisitic image of a tattoo design for water lily with the words „a rose is a rose is a rose“ in traditional american sailor tattoo style on black woman, the picture focuses on the tattoo, the lighting is natural and atmo- spheric, 120mm film, depth of field, grain, 35mm lens, raw candid photo, street photography –no items or people in the background –ar 3:4 –s 625 –v 5

Meistens kamen die Blumen zu Beginn eines Motivs aus dem Körper heraus. Bei diesem gefällt mir, dass es so subtil ist, dass auch einfach ein sehr dreidimensional gestochenes Tattoo sein könnte.

tattoo design for a poppy with thorns and the word amo- re underneath in an old school sailer style on an arm of a man (medium: 120mm film photography, depth of field, grain, 35mm lens)(the lighting is natural and atmosphe- ric)(style: raw candid photo, grunge, documentary, street

photography) –no items in the background –ar 3:4 –s 625

–v 5

Schrift / Sprache kann Midjourney nicht, das klappt nicht. Aber die Buchstaben kommen meistens grob hin. Aus »amore« wurde »lore aome«.

35mm film, depth of field, grain, raw candid photo, 1980s style photo, 50mm lens, a photorealistic image of a black man’s leg with tattoos, the picture focuses on an old school rose-tattoo on his upper leg, the lighting is natu- ral and atmospheric, snap-shot, grunge, street photography

–ar 5:7 –s 625

Die Problematik bestand oft darin, die Blume auch zum Tattoo werden zu lassen und dann, dass die Blume auch die ist, die man gerne hätte.

120mm film photography, depth of field, grain, 35mm lens, a frontal close-up photorealistic image of a poppy-tat-

too, the tattooed poppy has thorns and the word amore under it, the tattoo is placed on the belly of an asian man, the picture focuses on the tattoo, the lighting is natural and atmospheric, raw candid photo, grunge, documentary, street photography –no items in the background –ar 3:4 –s 625

–v 5

KI und Anatomie…

color tattoo design for a daisy in stick and poke style on a leg of a black person (medium: 120mm film photography, depth of field, grain, 35mm lens)(the lighting is natural and atmospheric)(style: raw candid photo, grunge, documen- tary, street photography) –no items in the background

–ar 3:4 –s 625 –v 5

KI und Anatomie…durch die sleeke Darstellung braucht man trotzdem manchmal einen Moment um‘s zu verstehen.

120mm film, depth of field, grain, 35mm lens, long shot, photorealisitic full body image of an old black woman, co- lorful flower-tattoos, dressed in a suit, standing in upper class hotel lobby with light yellow walls, the lighting is bright and natural, symmetric composition, documentary pho- tography, street photography –no people in the background

–ar 3:4 –s 625 –v 5

An diesem Bild habe ich mir die Zähne ausgebissen. Tatsächlich war es sehr schwer, ein menschenwürdiges und sogar anmutiges Bild einer älteren Schwarzen Frau zu bekommen… verschiedenste Tricks haben nicht funktioniert, bis ich beschlossen habe, ihr einen Anzug anzuziehen. Ab da wurde es besser.

120mm film, depth of field, grain, 35mm lens, photorealisi- tic image of man with a full body flower tattoo in a japa- nese traditional style, rear view, the man stands in a bath with light blue tiles, the lighting is natural and atmo- spheric, raw candid photo, street photography –no items in the background –no face –ar 3:4 –s 625 –v 5

Das ist einer meine Lieblinge, weil es so absurd ist. An sich ist es das gleiche Motiv wie der Dicke Mann mit dem Rückentattoo, aber eben noch ganz am Anfang. Man beachte den Mann, der oben rechts ins Bild schaut oder das Schild ganz oben links.

ragged child‘s line drawing of flowers as a tattoo with the sentence »love is love«

Wie wir schon festgestellt haben, kann KI nichts (absichtlich) fehlerhaftes und auch keine Wörter. Neben »Lore aome« ist »Llo wee« ein Insider geworden.

120mm film, depth of field, grain, 35mm lens, photoreali- sitic image of a heavy-metal-fan with a sleeve-tattoo of flowers, the lighting is natural and atmospheric, raw can- did photo, street photography –no items or people in the background –ar 3:4 –s 625 –v 5

120mm film, depth of field, grain, 35mm lens, photorealisi- tic image of chubby man with a full-body flower-tattoo in traditional japanese style, rear view, the man is standing up in a bath with light blue tiles, the lighting is natural and atmospheric, raw candid photo, street photography –no items or people in the background –ar 3:4 –s 625 –v 5



120mm film, depth of field, grain, 35mm lens, photorea- lisitic image of a young non-binary north-asian person, standing in a huge livingroom full of paper-flowers, the lighting is natural, documentary photography, grunge, raw candid photo, street photography, symmetric composition

–no people in the background –ar 3:4 –s 625 –v 5