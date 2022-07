Weiche Kante und Glättung

Bei allen Lasso-Werkzeugen können Sie in der Optionsleiste eine »Weiche Kante« einstellen, sowie die »Glättung« aktivieren. Eine weiche Auswahlkante (hier nicht aktiviert oder gezeigt) ist vor allem dann empfehlenswert, wenn Sie schnell einzelne Bildbereiche grob auswählen und retuschieren oder mit einer Korrektur optimieren wollen. Falls Sie mit Einstellungsebenen arbeiten, sollten Sie diese Option ignorieren, da Sie die Maskenkante unter Sichtkontrolle nachträglich und zudem völlig nondestruktiv in den Maskeneigenschaften per Schieberegler soften können. In den meisten Fällen ist es empfehlenswert, die »Glättung« aktiviert zu lassen, denn das dadurch bewirkte „Anti-Aliasing“ verhindert treppenartige Artefakte bei der Auswahl (a). Nur falls Sie als Screen­designer darauf angewiesen sind, einzelne Pixel exakt auszuwählen, sollten Sie »Glättung« deaktivieren (b). (Die Auswahlen sind hier der besseren Sichtbarkeit halber in großer Zoomstufe im Maskierungsmodus bei aktivem Pixelraster dargestellt.)