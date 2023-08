Smartobjekt-Konvertierung in Photoshop auf dem iPad

Ebenen lassen sich seit Version 3 in Smartobjekte umwandeln – und umgekehrt. Das größte Manko der iPad-Photoshop-Version war bis dahin, dass man Ebenen ausschließlich destruktiv transformieren konnte. Die Konvertierung einer oder mehrerer ausgewählter Ebenen in ein Smartobjekt (a) bewahrt dagegen die Qualität bei mehrfachen Transformationen. Letztere sind nötig, um etwa die optimale Größe und Komposition bei einer Fotomontage zu finden. Mit Smartobjekten ist es jetzt möglich, Entwürfe am iPad vorzubereiten und später in der Desktop-Version zu optimieren – zum Beispiel auch mit all den Funktionen, die es im mobilen Photoshop noch nicht gibt, zum Beispiel »Verformen«, »Verflüssigen« sowie sämtliche Filter.

Photoshop auf dem iPad erlaubt leider nur die Bearbeitung eines Bildes, nicht zwei oder mehr zur gleichen Zeit. Deshalb lässt sich ein Smartobjekt hier nicht mit einem Doppelklick/-tippen öffnen (c). Sie können aber das Smartobjekt mit dem Befehl »In Ebenen konvertieren« (b) wieder auflösen, um Korrekturen an den enthaltenen Ebenen vorzunehmen. Dabei verlieren Sie jedoch am Smartobjekt durchgeführte Transformationen.