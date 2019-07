Photoshop-Tipp: Farbwerte-Anzeigemodus wählen

Das Farbsystem für die Anzeige der Farbwerte können Sie in den »Info­bedienfeldoptionen« festlegen. Schneller geht es direkt über die Pipettensymbole in der »Info«-Palette. Klicken Sie auf die jeweilige Pipette, dann öffnet sich ein Menü, in dem Sie sowohl den gewünschten Farbmodus (a), den »Gesamtfarbauftrag« für die Druckvorstufe (b) als auch die Präzision der Tonwertstufen-Anzeige (c) wählen können. Da Ihnen zwei Farbwert-Anzeigen zur Verfügung stehen, können Sie die Farb- und Tonwerte, über denen Sie den Cursor positionieren, gleichzeitig in zwei unterschiedlichen Farbmodi beurteilen – also beispielsweise links im RGB-Modus und rechts im CMYK-Modus (abhängig vom gewählten CMYK-Arbeitsfarbraum unter »Bearbeiten > Farbeinstellungen«).

