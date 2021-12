Lasso-Auswahlen in Photoshop modifizieren

Mit Tastaturkürzeln können Sie zu einer bestehenden Auswahl schnell Bereiche hinzufügen oder von ihr abziehen. In der Optionsleiste der Lasso-Werkzeuge finden Sie vier Optionen. Ist die erste aktiv, entfernt ein Klick mit dem »Lasso« eine bereits bestehende Auswahl und legt eine neue an (a). Die zweite Option erlaubt das Hinzufügen von Bereichen (b), die dritte das Abziehen (c).

Mit der letzten Option bilden Sie eine Schnittmenge aus einer bereits bestehenden Auswahl und dem Bereich, den Sie mit dem »Lasso« markieren (d). Sie müssen diese Optionen bei Bedarf nicht ständig anklicken, denn mit Tastenkürzeln geht es schneller: Halten Sie »Shift« gedrückt, fügen Sie einer Auswahl Bereiche hinzu, mit »Alt« ziehen Sie Bereiche ab und mit »Shift+Alt« bilden Sie die Schnittmenge.