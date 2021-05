Hoch- und Querformat beim Beschnitt in Lightroom wechseln

Wenn Sie im Modul »Entwickeln« unter »Beschnitt« das »Seitenverhältnis« mit dem Schloss fixiert haben (a), können Sie zwar Größe und Position des Beschnittrahmens verändern und über eine Drehung auch den Winkel – aber nicht über 45° hinaus, so dass Sie damit nicht vom Hoch- ins Querformat kommen. Dazu müssen Sie stattdessen den Anfasser (b) an einer Ecke in Richtung der langen Bildseite ziehen. Dann springt der Rahmen vom Hoch- auf das Querformat oder umgekehrt (c). Das funktioniert übrigens auch per Shortcut mit der Taste »X«.