Der Zauberstab in Photoshop auf dem iPad

Seit Version 3 gibt es eines der ältesten Phootoshop-Werkzeuge auch auf dem iPad. Mit dem Zauberstab kann man einfache, farbbasierte Auswahlen vornehmen. Der Zauberstab ist versteckt beim Lasso-Symbol in der Werkzeugleiste. Die von der Desktop-Version bekannten Optionen finden Sie im Ellipse-Menü. Warum so viele Begriffe der iPad-Version falsch und sinnentstellend sind, wo doch bessere Übersetzungen der Desktop-Version schon vorliegen, bleibt ein Rätsel. So wurde hier etwa aus dem »Aufnahme-Bereich« die »Beispielgröße«.