Clipping in Lightroom Classic kontrollieren

In Lightroom Classic sollten Sie während der Bearbeitung testen, ob Lichter und Tiefen ohne Beschnitt darge­stellt werden. Mit der Taste »J« im »Entwickeln«-Modul blendet Lightroom die Lichter- und Tiefenbeschneidung über dem Bild ein. Die roten Flächen (a) weisen auf Beschneidungen in den Lichtern hin, blaue Flächen (b) auf Beschneidungen in den Tiefen. Die Überlagerungen können Sie auch im Histogramm über die Dreieck-Symbole (c, d) mit einem Klick darauf ein- und ausblenden.