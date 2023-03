Altes »Speichern unter« reaktivieren

Seit Version 22.4.2 hat Photoshop zwei neue Speichern-Optionen. Unter »Voreinstellungen > Dateihandhabung« lässt sich das eher nervende als hilfreiche Anhängen von „Kopie“ an den Dateinamen verhindern, wenn Sie eine Bildkopie speichern (a). Die Option wird zwangsläufig aktiviert, wenn Sie »Altes „Speichern unter“ aktivieren« (b) einschalten. Durch diese Option müssen Sie – wie früher – nicht mehr zwischen zwei verschiedenen Speicherdialogen hin- und herspringen. Stattdessen gibt es dadurch wieder die gewohnte Checkbox »Als Kopie« im »Speichern unter«-Dialog – und sämtliche Dateiformate stehen zur Verfügung. Adobes Warnung beim Einschalten der Option (c) klingt etwas überzogen. Denn wenn bereits eine Datei mit demselben Namen vorliegt, werden Sie durch das Betriebssystem vor dem Überschreiben gewarnt, so dass also im Grunde keine Gefahr besteht. Deshalb spricht nichts dagegen, »Altes „Speichern unter“ aktivieren« standardmäßig einzuschalten. Es ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, wie übertrieben kompliziert man einen so einfachen Vorgang wie das Speichern von Dateien machen kann, nur um Nutzer vor sich selbst zu schützen.