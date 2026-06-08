Viltrox präsentiert DC-550 Pro II mit höherer Displayhelligkeit und USB-C-Kamerasteuerung

Der chinesische Zubehörhersteller Viltrox stellt mit dem DC-550 Pro II eine überarbeitete Version seines 5,5-Zoll-Monitors für digitale Spiegelreflexkameras und digitale HD-Camcorder vor. Das Modell richtet sich an Foto- und Videografen, die ihre Aufnahmen direkt am Set beurteilen und zugleich grundlegende Kamerafunktionen fernsteuern möchten. Gegenüber der ersten Generation erweitert Viltrox nach eigenen Angaben vor allem die Steuerungsmöglichkeiten und verbessert die Ablesbarkeit des Touch-Displays.

Das Panel löst weiterhin mit 1.920 × 1.080 Pixeln (Full HD) auf. Der Monitor kann jedoch HDMI-Signale bis 4K verarbeiten und für die Anzeige auf die native Full-HD-Auflösung herunterskalieren. Die neue Version bietet zudem mit 1400 Nits eine höhere Displayhelligkeit als das Vorgängermodell mit 1200 Nits (1 Nit entspricht 1 Candela/qm). Dadurch sollen Aufnahmen auch bei hellem Umgebungslicht besser kontrollierbar bleiben, etwa bei Außenproduktionen oder Drehs in direkter Sonneneinstrahlung.

Neu hinzu kommt eine erweiterte Kamerasteuerung über USB-C. Abhängig vom unterstützten Kameramodell lassen sich darüber Funktionen wie Aufnahme-Start und -Stopp oder bestimmte Kameraeinstellungen steuern. Viltrox hebt insbesondere die erweiterten Steuerungsmöglichkeiten gegenüber dem Vorgängermodell hervor. Gerade bei der Arbeit mit Gimbals oder bei schwer zugänglichen Kamerapositionen kann dies den Bedienaufwand reduzieren.

Wie schon beim Vorgänger sind verschiedene Werkzeuge zur Bildanalyse integriert. Dazu zählen Waveform zur Darstellung der Helligkeitsverteilung, Vectorscope zur Kontrolle der Farbbalance sowie False Color zur Einschätzung der Belichtung. Auch LUTs (Look-Up Tables) lassen sich über eine SD-Karte laden, um beispielsweise Log-Aufnahmen mit einem vordefinierten Look zu beurteilen. Diese Funktionen bleiben auf dem gerät gespeichert.

Neben sieben voreingestellten De-Squeeze-Verhältnissen bietet der DC-550 Pro II nun auch eine benutzerdefinierte Einstellung, die eine präzise Echtzeit-Vorschau des De-Squeeze-Effekts bei anamorphotischem Filmmaterial ohne nachträgliche Korrektur ermöglichen soll.

Dre frei belegbare Tasten an der oberen Rahmenseite (F1, F2 und F3) bieten den direkten Zugriff auf wichtige Funktionen, während das seitliche Einstellrad intuitive Anpassungen ermöglicht.

Dank integriertem Gyroskop zur automatischen Erkennung der Bildausrichtung lässt sich das Display im Quer- und Hochformat nutzen. Es passt sich automatisch an die Kameraausrichtung an. Unterstützt wird eine Menürotation 0, 90, 180 und 2709 Grad. Die abnehmbare Sonnenblende sorgt für einen höheren Kontrast und bietet im geschlossenen Zustand Schutz vor Kratzern und Beschädigungen des Bildschirms.

Der DC-550 Pro II wurde mit HDMI 2.0-Anschluss ausgestattet (der Vorgänger bot nur HDMI 1.4) und unterstützt 4K@60Hz-Ein- und -Ausgänge für eine verlustfreie Videoübertragung. Das Upgrade soll für eine klare, flüssige Bildwiedergabe mit reduzierten Bewegungsunschärfen und minimaler Latenz sorgen. Ein HDMI-Eingang nimmt das Kamerasignal auf, während ein Ausgang das Durchschleifen an weitere Geräte ermöglicht. Dadurch lässt sich der Monitor in bestehende Produktionsumgebungen integrieren, etwa in Kombination mit einem externen Recorder oder einem zusätzlichen Regiemonitor.

Der DC-550 Pro II lässt sich mit einem mitgelieferten NP-F Akku, via USB-C oder über ein DC-Netzteil mit Strom versorgen. Im Lieferumfang sind neben dem Akku und der abnehmbaren Blende ein Cold-Shoe Adapter, ein HDMI-Kabel, ein HDMI auf HDMI-Mini-Kabel, ein USB-Kabel sowie eine Tasche enthalten. Der Viltrox DC-550 Pro II kostet 278 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Rollei.