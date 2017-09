Umfangreiche Firmware-Updates für Fujifilm-Kameras

Fujifilm hat für November und Dezember dieses Jahres umfangreiche Firmware-Updates für die spiegellosen Systemkameras GFX 50s, X-Pro2, X-T2 und X-T20 ­sowie für die X100F angekündigt. Diese erweitern den Funktionsumfang und verbessern die Bedienung der Kameras. Viele der Änderungen gehen laut Fujifilm direkt auf Vorschläge und Anregungen von Nutzern zurück.

Mit der jeweils neuen Firmware sind die Kameras unter anderem kompatibel mit der RAW-Konvertierungssoftware „FUJIFILM X RAW STUDIO“. Diese ermöglicht es, die RAW-Daten direkt in der Kamera zu entwickeln, wenn diese via USB-Kabel mit einem Computer verbunden ist (GFX 50s, X-Pro2, X-T2 und X100F). Das Update eröffnet dem Fotografen zudem erweiterte Blitzfunktionen bei der Funkfernbedienung von kompatiblen Studioblitzgeräten anderer Hersteller (GFX 50s, X-Pro2, X-T2 und X100F). Es bringt zudem einen neuen Algorithmus zur verbesserten AF-C-Nachführung in den Autofokus-Modi „Zone“ und „Verfolgung“ (X-Pro2, X-T2). Die X-Pro2 erhält eine 4K-Video- und Tethered-Shooting-Funktion. Bei der X-T20 ist die Touchscreen-Bedienung bei gleichzeitiger Nutzung des elektronischen Suchers möglich.

Die Firmware-Updates für die GFX 50s, X-T2 und X-T20 werden Ende November verfügbar sein, die für die X-Pro2 und X100F Ende Dezember.

Firmware-Updates für Fujifilm-Kameras: FUJIFILM GFX 50S (Ver. 2.00)

1. Kompatibel mit „FUJIFILM X RAW STUDIO“

Mit der Software „FUJIFILM X RAW STUDIO“ können RAW-Daten mithilfe des kamerainternen X-Prozessor Pro konvertiert werden, wenn die Kamera via USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist. Auch eine schnelle Stapelverarbeitung ist möglich. Die Software „FUJIFILM X RAW STUDIO“ wird als kostenloser Download auf der FUJIFILM Webseite erhältlich sein.

2. Mehr Blitzfunktionen bei Funkfernsteuerung von Studioblitzgeräten

Mit dem Update können die Highspeed-Blitzsynchronisation und der TTL-Blitzbelichtungsmodus jetzt auch bei Funkfernsteuerung kompatibler Studioblitzgeräte anderer Hersteller genutzt werden.

3. Sicherung / Wiederherstellung der Kameraeinstellungen

Mithilfe der Software „FUJIFILM X Acquire“ lassen sich die Kameraeinstellungen je nach Bedarf sichern oder von einer zuvor gespeicherten Backup-Datei wiederherstellen. Die Kamera muss dazu über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden sein. Es ist auch möglich, die Einstellungen eines Kameramodells auf ein anderes zu übertragen.

4. „Augensensor + LCD-Bildkontrolle“ im View-Mode

Mit dem Update ist die neue Funktion „Augensensor + LCD-Bildkontrolle“ im View-Mode verfügbar. Ist sie aktiviert, lassen sich die Aufnahmen auch dann automatisch auf dem rückseitigen LC-Display anzeigen, wenn der Fotograf während der Aufnahme den elektronischen Sucher verwendet.

5. Kontrolle der Verschlusszeit in 1/3-EV-Stufen EIN /AUS

Die Verschlusszeiten-Kontrolle in 1/3-EV-Stufen über das Einstellrad kann deaktiviert werden, um ein versehentliches Verstellen auszuschließen.

6. „Aufnahme ohne Speicherkarte“ ausschaltbar

Mit dem Update lässt sich die Funktion „Aufnahme ohne Speicherkarte“ deaktivieren. Die Kamera löst dann nur noch aus, wenn eine SD-Karte verfügbar ist.

7. Geringere Sucherhelligkeit für Aufnahmen in der Dunkelheit

Die Helligkeit des elektronischen Sucherbildes lässt sich bei Bedarf auf „-6“ oder „-7“ herunterregeln. Praktisch bei Aufnahmen in dunkler Umgebung, wenn ein zu helles Sucherbild die Ablesbarkeit beeinträchtigt.

Firmware-Updates für Fujifilm-Kameras: FUJIFILM X-Pro2 (Ver. 4.00)

1. 4K-Videofunktion (keine HDMI-Ausgabe)

Hochauflösende 4K-Videoaufnahmen können aufgezeichnet und mit den beliebten Filmsimulationsmodi der X Serie kombiniert werden. Der Ton kann über ein externes Mikrofon aufgezeichnet werden. (Die HDMI-Ausgabe während der Aufnahme ist nicht möglich.)

2. Tethered Shooting via USB und Wi-Fi

Wenn zwischen Kamera und Computer eine Verbindung besteht, werden die Bilddaten mithilfe einer Software*1 unmittelbar nach der Aufnahme auf den Rechner übertragen und dort in einem zuvor festgelegten Ordner gespeichert. Zugleich kann die Kamera über die Software auf dem Computer ferngesteuert werden.

3. Verbesserte AF-Verfolgung

Mit dem neu entwickelten Motiverkennungs-Algorithmus ist die X-Pro2 in der Lage, selbst kleinere sich bewegende Objekte doppelt so schnell zu verfolgen wie die vorherige Kamerageneration*2.

4. Kompatibel mit „FUJIFILM X RAW STUDIO“

Mit der Software „FUJIFILM X RAW STUDIO“ können RAW-Daten mithilfe des kamerainternen X-Prozessor Pro konvertiert werden, wenn die Kamera via USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist. Auch eine schnelle Stapelverarbeitung ist möglich. Die Software „FUJIFILM X RAW STUDIO“ wird als kostenloser Download auf der FUJIFILM Webseite erhältlich sein.

5. Mehr Blitzfunktionen bei Funkfernsteuerung von Studioblitzgeräten

Mit dem Update können die Highspeed-Blitzsynchronisation und der TTL-Blitzbelichtungsmodus jetzt auch bei Funkfernsteuerung kompatibler Studioblitzgeräte anderer Hersteller genutzt werden.

6. Backup / Wiederherstellung der Kameraeinstellungen mit FUJIFILM X Acquire

Mithilfe der Software lassen sich die Kameraeinstellungen je nach Bedarf sichern oder von einer zuvor gespeicherten Backup-Datei wiederherstellen. Auf diese Weise ist es auch möglich, die Einstellungen eines Kameramodells auf ein anderes zu übertragen. Die Kamera muss dazu über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden sein.

Firmware-Updates für Fujifilm-Kameras: FUJIFILM X-T2 (Ver. 3.00)

1. Verbesserte AF-Verfolgung

Mit dem neu entwickelten Motiverkennungs-Algorithmus kann die Kamera selbst kleinere sich bewegende Objekte doppelt so schnell zu verfolgen wie die vorige Kamerageneration.

2. Kompatibel mit „FUJIFILM X RAW STUDIO“

Mit der Software „FUJIFILM X RAW STUDIO“ können RAW-Daten mithilfe des kamerainternen X-Prozessor Pro konvertiert werden, wenn die Kamera via USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist. Auch eine schnelle Stapelverarbeitung ist möglich. Die Software „FUJIFILM X RAW STUDIO“ wird als kostenloser Download auf der FUJIFILM Webseite erhältlich sein.

3. Mehr Blitzfunktionen bei Funkfernsteuerung von Studioblitzgeräten

Mit dem Update können die Highspeed-Blitzsynchronisation und der TTL-Blitzbelichtungsmodus jetzt auch bei Funkfernsteuerung kompatibler Studioblitzgeräte anderer Hersteller genutzt werden.

4. Backup / Wiederherstellung der Kameraeinstellungen mit FUJIFILM X Acquire

Mithilfe der Software lassen sich die Kameraeinstellungen je nach Bedarf sichern oder von einer zuvor gespeicherten Backup-Datei wiederherstellen. Auf diese Weise ist es auch möglich, die Einstellungen eines Kameramodells auf ein anderes zu übertragen. Die Kamera muss dazu über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden sein.

Firmware-Updates für Fujifilm-Kameras: FUJIFILM X100F (Ver. 2.00)

1. Backup / Wiederherstellung der Kameraeinstellungen mit FUJIFILM X Acquire

Mithilfe der Software lassen sich die Kameraeinstellungen je nach Bedarf sichern oder von einer zuvor gespeicherten Backup-Datei wiederherstellen. Auf diese Weise ist es auch möglich, die Einstellungen eines Kameramodells auf ein anderes zu übertragen. Die Kamera muss dazu über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden sein.

2. Kompatibel mit „FUJIFILM X RAW STUDIO“

Mit der Software „FUJIFILM X RAW STUDIO“ können RAW-Daten mithilfe des kamerainternen X-Prozessor Pro konvertiert werden, wenn die Kamera via USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist. Auch eine schnelle Stapelverarbeitung ist möglich. Die Software „FUJIFILM X RAW STUDIO“ wird als kostenloser Download auf der FUJIFILM Webseite erhältlich sein.

3. Mehr Blitzfunktionen bei Funkfernsteuerung von Studioblitzgeräten

Mit dem Update können die Highspeed-Blitzsynchronisation und der TTL-Blitzbelichtungsmodus jetzt auch bei Funkfernsteuerung kompatibler Studioblitzgeräte anderer Hersteller genutzt werden.

Firmware-Updates für Fujifilm-Kameras: FUJIFILM X-T20 Ver. 1.10

1. Optimierte Touchscreen-Funktion bei Verwendung des elektronischen Suchers

Mit dem Update ist es möglich, Touchscreen-Funktionen auch bei Verwendung des elektronischen Suchers zu nutzen. Je nach Aufnahme-Modus lässt sich die Berührungsempfindlichkeit entweder auf dem gesamten Display oder nur in der linken oder rechten Hälfte nutzen bzw. komplett deaktivieren.

*1 Funktion steht über die folgenden Softwareanwendungen zur Verfügung:

· FUJIFILM X Acquire

fujifilm-x.com/x-stories/fujifilm-x-acquire-features-users-guide/

· Tethered Shooting Plug-in PRO / Tether Shooting Plug-in (Adobe® Photoshop® Lightroom® 6 oder CC erforderlich)

exchange.adobe.com/addons/products/16759

exchange.adobe.com/addons/products/16991 exchange.adobe.com/addons/products/12041 exchange.adobe.com/addons/products/12039

· HS-V5

www.fujifilm.com/news/n141120_04.html

*2 FUJIFILM X Kameras mit X-Trans™ CMOS III Sensor und X-Processor Pro. Stand: September 2017.

Verfügbarkeit

Firmware-Updates X-T2, X-T20, GFX 50s: Ende November 2017

Firmware-Updates: X-Pro2, X100F: Ende Dezember 2017