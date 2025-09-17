Laowa Tele-Makroobjektiv mit 1,5-facher Vergrößerung für spiegellose Vollformatkameras

LAOWA bringt mit dem 180mm f/4,5 1,5X Ultra Macro APO ein neues Makroobjektiv für Vollformatkameras auf den Markt. Das Modell richtet sich laut Hersteller an Fotografen, die Wert auf hohe Detailgenauigkeit und Schärfe sowohl bei Nahaufnahmen als auch bei weiter entfernten Motiven legen. Das Objektiv bietet eine 1,5-fache Vergrößerung. Die Kombination aus Telebrennweite und Makrovergrößerung ermöglicht es, sensible Motive aus größerer Distanz aufzunehmen und dabei störende Schatten oder Scheuchreaktionen zu vermeiden.

Der chinesische Hersteller setzt auf ein apochromatisches (APO) Linsendesign, das Farbsäume (chromatische Aberration) in scharfgestellten und unscharfen Bildbereichen minimiert. Neun Linsenelemente in zwölf Gruppen sorgen für eine hohe Bildschärfe bis in die Ecken. Selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen soll das Objektiv naturgetreue Farben und eine saubere Detailzeichnung liefern.

Die minimale Fokusdistanz beträgt bei manuellem Fokus 30 Zentimeter, im Autofokus-Modus liegt sie bei 1,5 Metern. Die Autofokus-Funktion ist bei den Versionen für Sony FE, Nikon Z und Canon EF verfügbar; ein Umschalten auf manuellen Fokus erfolgt durch drehen des Fokusrings bis zum Unendlichkeitspunkt. Das Canon-RF- und das L-Mount-Modell werden ausschließlich manuell fokussiert; gleiches gilt für die Blendenwahl. Canon-RF-Nutzer können das EF-Modell über einen Adapter anschließen, um den Autofokus zu nutzen.

Das Objektiv ist robust aus Metall gefertigt, wiegt rund 500 Gramm und ist in der Sony-FE-Variante etwa 13,4 Zentimeter lang. Mit einem Filtergewinde von 62 Millimetern bleibt das Objektiv trotz der langen Brennweite erstaunlich kompakt. Eine frei belegbare Funktionstaste, ein stufenloser Blendenring und ein USB-C-Anschluss für Firmware-Updates ergänzen die Ausstattung.

Das LAOWA 180mm f/4,5 1,5X Ultra Macro APO wird ab Mitte Oktober 2025 für eine unverbindliche Preisempfehlung von 579 Euro im Fachhandel erhältlich sein. Im Lieferumfang sind Front- und Rückdeckel sowie eine Gegenlichtblende enthalten. Vertriebspartner für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist die B.I.G. Brenner Import und Handels GmbH in Weiden. Weitere Informationen finden Sie auf den Venus-Optics-Website.

Technische Daten: LAOWA 180mm f/4,5 1,5X Ultra Macro APO