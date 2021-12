Helios LED-50VC – LED-Studio Flächenleuchte

Mit der neuen LED-50VC Studio-Flächenleuchte LED Bi-Color stellt HELIOS eine 35 x 24 Zentimeter große, dimmbare LED-Leuchte für Foto- und Vieoaufnahmen vor, die per Netzteil und mit Akkus betrieben werden kann.

Die Farbtemperatur der Helios LED-50VC lässt sich zwischen 3200 und 5600K einstellen, die Helliglkeit ist von 0 bis 100% regelbar – dafür gibt es jeweils einen Drehregler an der Gehäuserückseite. Die eingestellten Werte sind an einem LCD-Display ablesbar. Betrieben wird die Leuchte entweder per Netzteil oder mit zwei als Zubehör erhältlichen Akkus vom Typ Sony NP-F. Die Beleuchtungsstärke beträgt 1000 Lux, der Farbwiedergabeindex TLCI (Television Lighting Consistency Index) wird vom Hersteller mit 97 Prozent angegeben.

Die HELIOS LED-50VC Studio Flächenleuchte LED Bi-Color ist für 119,- Euro (UVP) im Fotohandel erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.big-photo.de.

Technische Daten