Live Online-Broadcasting-Event „SHUTTER POWER“ mit Thomas Adorff

Am 14. und 15.12.2020, jeweils um 18 Uhr, findet auf dem YouTube-Kanal des X-Rite-Coloratti Thomas Adorff der Live Online-Broadcasting-Event „SHUTTER POWER“ statt.

Thomas Adorff wird für seine Zuschauer den Workflow eines Fotografen beschreiben – von der Planung eines Shootings bis zur Bildpräsentation. Mit dabei sind auch Vertreter von X-Rite, Eizo, Illford/Tecco, Hensel, Olympus, Epson, Manfrotto und Joby. Wer Interesse an Produkten hat, die im Rahmen des Events verwendet werden, findet beim Darmstädter Fotofachhändler fotogena rabattierte Angebote.

Weitere Informationen finden sie hier.

Link zum Broadcasting-Event: https://www.youtube.com/user/TheBeautyOfAbyss

Pressemitteilung

Live Online-Broadcasting-Event „SHUTTER POWER”

initiated by X-Rite / powered by Olympus, Hensel, Manfrotto, Eizo, Epson und Tecco/Ilford

mit Coloratti Thomas Adorff am 14. und 15.12.2020 – ab 18:00Uhr

Im Namen von X-Rite Photo Video, einer der weltweiten Marktführer für Farbmanagement- und Messtechnologien, kündigt die LUMESCA Group das Live-Broadcasting-Event „SHUTTER POWER“ an. Coloratti Thomas Adorff wird am 14. und 15.12.2020 jeweils ab 18 Uhr live auf YouTube den Workflow eines Fotografen aufzeigen. Wie plant ein Fotograf sein Shooting, findet sein Model, kommuniziert mit diesem und wie findet ein Fotograf in Zusammenarbeit mit einer/m Make-Up-Artist den richtigen Look (Stichwort Moodboard)? Die Entwicklungsphasen der Idee für ein passendes Shooting-Set-Up werden aufgezeigt und erklärt welches Equipment ein Fotograf einsetzt, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Von der Aufnahme, über die Wiedergabe bis hin zum Druck und zur Bildpräsentation. Die Teilnahme ist kostenlos.

Um dies mit weiteren Aspekten eines Fotoworkflows unterstützen zu können, wurden die großen Branchenpartner eingeladen. Somit dürfen sich Fotobegeisterte auf Informationen und Gespräche vor Ort mit Gesichtern von X-Rite selbst, Eizo, Illford/Tecco, und Hensel freuen. Als weitere Partner sind Olympus, Epson, Manfrotto und Joby dabei. Ein Event der Extraklasse, bei dem sich der Fokus auf das Fotografieren und die Arbeit mit dem Bild richtet.

Damit Fotobegeisterte die Möglichkeit haben, Produkte zu erwerben, welche in dieser Photostage verwendet und empfohlen werden, ist der Fotofachhändler fotogena Darmstadt involviert. Es warten satte Rabatte! Die Gelegenheit für Fotobegeisterte den eigenen Fotoworkflow auf die nächste Stufe zu heben.

Der Broadcast findet auf dem YouTube-Kanal von Thomas Adorff statt; es bedarf keiner Voranmeldung.

Weitere Informationen, über die Teilnehmer und den Ablauf, sind auf der Event-Homepage zu finden

Warum das alles?

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und es war für niemanden einfach. Die Fotobranche hatte, wie viele andere Branchen, extrem zu kämpfen. Messen, Events und Workshops blieben aus. Das neue Konzept „Webinar“ war schnell initiiert und hat sich als gut funktionierende Alternative bewiesen hat.

X-Rite möchte etwas schaffen, mit dem Fotobegeisterte sich identifizieren und mit den Partnern und Firmen interagieren können. So entstand das Konzept von „SHUTTER POWER“. Als Präsentator und Gesicht dieses Events wurde X-Rite Coloratti Thomas Adorff ausgewählt und ein Live-Broadcasting-Event der anderen Art entwickelt.